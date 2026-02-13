logo
Xiaomi riješio da pomrsi konce: Novi tag radi i sa Google i sa Apple servisima

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Xiaomi Tag podržava i Apple Find My i Google Find Hub, a prema prvim informacijama koštaće od 17,99 evra.

Xiaomi Tag podržava i Apple Find My i Google Find Hub Izvor: Xiaomi / WinFuture

Godinama je kupovina tagova za praćenje predmeta značila i izbor strane. AirTag vezuje korisnike za Apple ekosistem, dok ostali brendovi nude sličnu funkcionalnost kroz slabije i fragmentisane mreže. Sada Xiaomi pokušava da poremeti tržište sa uređajem koji podržava i Apple Find My i Google Find Hub - i to po ceni koja je osjetno niža od konkurencije.

U pitanju je Xiaomi Tag, uređaj koji kineska kompanija još uvijek nije zvanično lansirala, ali koji se već pojavio na zvaničnom sajtu i u nekim prodavnicama širom Evrope.

Najveća prednost Xiaomi Tag-a je upravo dvostruka kompatibilnost. U industriji u kojoj svako gura sopstveni ekosistem, ovo je izuzetno redak potez. To ujedno znači da tag koristi ogromnu bazu iPhone i Android uređaja širom svijeta, pa izgubljene ključeve ili ranac može da detektuje bilo koji telefon u blizini, bez obzira na operativni sistem.

Izvor: Xiaomi / WinFuture

Cijena je drugi ozbiljan adut. Prema objavljenim listinzima, jedan Xiaomi Tag koštaće oko 17,99 evra, dok će paket od četiri uređaja biti dostupan za oko 59,99 evra, prenosi WinFuture.

Xiaomi se na ovaj način cjenovno pozicionira ispod brojnih premijum konkurenata, a sve kako bi postao logičan izbor za korisnike koji žele da obilježe više predmeta bez velikog troška.

Xiaomi Tag se oslanja na Bluetooth 5.4 i NFC za stabilnu i brzu konekciju. Ono što nedostaje jeste Ultra-Wideband tehnologija za precizno navođenje.

Kada je riječ o dizajnu, Xiaomi se odlučio za provereno i praktično rješenje. Uređaj je debeo oko 7,2 mm i koristi standardnu CR2032 dugmastu bateriju. To znači da korisnici mogu sami da je zamijene poslije otprilike godinu dana korišćenja, bez potrebe za servisom.

Iako zvaničnih informacija u ovom trenutku ima veoma malo, očekuje se da će Xiaomi Tag debitovati zajedno sa narednom generacijom flagship telefona i tableta na ovogodišnjem MWC sajmu.

