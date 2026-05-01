Gemini dobio moćnu opciju: Kraj za copy-paste, AI sada sam pravi PDF, Word i Excel dokumente

Gemini dobio moćnu opciju: Kraj za copy-paste, AI sada sam pravi PDF, Word i Excel dokumente

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Umjesto da trošite vrijeme na beskonačno kopiranje i sređivanje teksta, Gemini sada sam generiše gotove dokumente koje možete preuzeti jednim klikom.

Gemini sada sam generiše gotove dokumente Izvor: SmartLife / Google

Google je upravo omogućio svim korisnicima širom svijeta da putem Gemini četbota direktno kreiraju i preuzimaju gotove dokumente u najpopularnijim formatima. Google ističe da je cilj eliminisanje potrebe za naknadnim formatiranjem, što štedi sate dosadnog posla.

Više nećete morati da kopirate odgovore i sami ih sređujete, jer vještačka inteligencija sada podržava rad sa Word (.docx), Excel (.xlsx) i PDF fajlovima. Pored toga, Gemini lako generiše i Workspace dokumente, običan tekst (TXT), Markdown, pa čak i kompleksni LaTeX.

Nova funkcija je dizajnirana da maksimalno ubrza radni proces i omogući vam da sadržaj odmah prebacite u druge aplikacije. Čim Gemini završi sa pisanjem ili analizom podataka, fajl možete direktno preuzeti na svoj uređaj ili ga jednim klikom sačuvati na Google Drive.

Ovaj potez potpuno mijenja način na koji koristimo AI u svakodnevnom poslu, od pisanja izvještaja do obrade tabela u CSV formatu. 

Opcija je već postala dostupna na globalnom nivou za sve korisnike. Dovoljno je da u upitu naglasite u kom formatu želite dokument i Gemini će ga pripremiti za par sekundi.

Ovo je korak koji Gemini stavlja ispred mnogih konkurenata u pogledu produktivnosti.

Pogledajte

00:43
Gemini generisanje dokumenata
Izvor: Google
Izvor: Google

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

