Čitaoci reporteri

Uprkos milijardama prihoda: Poznata kompanija otpušta 4.000 radnika zbog vještačke inteligencije

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Američka tehnološka kompanija Cisko otpušta skoro 4.000 radnika zbog preusmjeravanja na vještačku inteligenciju. Uprkos tome, bilježe snažan rast prihoda i veliki skok vrijednosti akcija.

cisko otpušta hiljade radnika: zamijeniće ih AI Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Summit Art Creations/Shutterstock

Američka tehnološka kompanija Cisko saopštila je da će ukinuti skoro 4.000 radnih mjesta u okviru restrukturiranja poslovanja i preusmjeravanja investicija ka vještačkoj inteligenciji (AI), prenosi Telegraf pisanje Tanjuga. 

Ova firma istovremeno je povećala prognozu godišnjih prihoda zbog snažne tražnje velikih klaud kompanija, prenosi Rojters.

Kompanija je navela da je tokom tekuće fiskalne godine primila narudžbine za AI infrastrukturu vrijedne 5,3 milijarde dolara (oko 4,5 milijardi evra) i povećala očekivanja za cijelu godinu na devet milijardi dolara (oko 7,7 milijardi evra), u odnosu na prethodnu procjenu od pet milijardi dolara.

Izvršni direktor Ciska Čak Robins izjavio je da kompanija povećava ulaganja u razvoj čipova, optičkih tehnologija, sajber bezbjednosti i primjenu vještačke inteligencije.

Prihodi kompanije u trećem kvartalu iznosili su 15,84 milijarde dolara (oko 13,5 milijardi evra), što je više od očekivanja analitičara.

Cisko sada procjenjuje da će prihod u fiskalnoj 2026. godini iznositi između 62,8 i 63 milijarde dolara (oko 53,6 do 53,8 milijardi evra).

Akcije kompanije porasle su više od 16 odsto nakon objave poslovnih rezultata.

