Xiaomi 17 Max je zvijer koja ne zna da stane: Moćni Snapdragon i baterija od čak 8.000 mAh

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

Premijera Xiaomi 17 Max telefona očekuje se do kraja mjeseca.

Xiaomi 17 Max recenzije karakteristike Izvor: Xiaomi

Xiaomi je konačno otvorio karte i otkrio ključne specifikacije svog predstojećeg modela - Xiaomi 17 Max. Iako tačan datum premijere još uvek nije zvanično objavljen, potvrđeno je da će uređaj debitovati u Kini do kraja ovog mjeseca.

Kompanija je putem platforme Weibo potvrdila da će srce ovog telefona biti Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesor. Uz najmoćniji čipset današnjice, korisnike očekuje i ogroman ravni ekran od 6,9 inča.

Zanimljivo je da će Xiaomi 17 Max koristiti isti panel kao i najskuplji model u seriji (17 Pro Max), što znači vizuelni kvalitet koji direktno parira 2K rezoluciji.

Ipak, prava zvijezda specifikacija je baterija. Potvrđeno je da će telefon imati kapacitet od neverovatnih 8.000 mAh. Iako Xiaomi još uvijek ćuti o brzini punjenja, nezvanične informacije ukazuju na to da će uređaj podržavati brzo žičano punjenje od 100 W.

Izvor: Xiaomi

Kada je riječ o kamerama, saradnja sa kompanijom Leica se nastavlja u velikom stilu. Glavni senzor će imati 200 MP, a pratiće ga periskopska telefoto kamera sa 3x optičkim zumom. Pored toga, šuška se da će telefon dobiti i ultraširokougaonu kameru od 50 MP, što ovaj set čini jednim od najozbiljnijih na tržištu.

