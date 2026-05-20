Google preko noći promijenio pravila za Gemini: Uvedena nedjeljna ograničenja - evo šta treba da znate

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
Nepažljivo korišćenje četbota može potpuno da vas blokira sve do isteka obračunske sedmice.

Vještačka inteligencija postala je odličan asistent za svakodnevne zadatke, a većini korisnika su za osnovne potrebe uglavnom bile dovoljne besplatne verzije. Međutim, Google je sada uveo velike promjene i znatno stroža ograničenja za svog Gemini četbota.

Dosadašnji sistem je funkcionisao na dnevnom nivou. To je značilo da ukoliko tokom dana pređete maksimalan broj generisanih slika ili potrošite količinu dodijeljenih tokena, blokada bi se skinula već nakon 24 sata.

Google je sada potpuno promijenio pravila i uveo nedjeljni nivo ograničenja. Ova promjena je već stupila na snagu i pojedini korisnici su počeli da dobijaju obavještenja unutar same aplikacije.

Novi sistem funkcioniše na bazi računarske snage i donosi potpuno drugačiju dinamiku. Limit se sada obnavlja na svakih 5 sati, ali samo dok se ne potroši ukupna nedjeljna kvota. Onog trenutka kada se pređe nedjeljni limit, nalog se "zaključava" i potrebno je sačekati da istekne sedam dana kako bi se brojač vratio na nulu.

Prilikom obračuna potrošnje limita, Google u obzir uzima složenost upita, funkcije koje se koriste, kao i ukupnu dužinu kompletnog razgovora.

Ova nedjeljna ograničenja ne važe samo za korisnike besplatnog verzije, već se primjenjuju i na plaćene Gemini pakete, s tim što su u tom slučaju limiti znatno viši. Korisnici na AI Plus planu imaju dva puta veći limit, na AI Pro četiri puta, dok pretplatnici na najskuplji AI Ultra paket imaju čak 20 puta veći limit u odnosu na besplatnu verziju.

Ukoliko želite da provjerite koliko vam je trenutnog i nedjeljnog limita preostalo, to možete učiniti unutar veb interfejsa. Potrebno je da kliknete na ikonicu zupčanika u donjem lijevom uglu, a zatim da izaberete opciju Usage limits.

Ukoliko još uvijek ne vidite ovu opciju, to samo znači da Google vaš nalog još uvijek nije migrirao na ovaj novi sistem restrikcija.

