Zabrinjavajući trend: Botovi čine 56% ukupnog veb saobraćaja, a tokom protekle sedmice i do 62%

Zvanični podaci servisa Cloudflare Radar pokazuju da su botovi i AI agenti po prvi put u istoriji nadmašili ljude i preuzeli do 62% ukupnog internet saobraćaja.

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Internet je upravo prešao granicu koja se mnogima neće dopasti. Prvi put u istoriji, botovi su nadmašili internet saobraćaj ljudi.

Suosnivač i izvršni direktor kompanije Cloudflare, Metju Princ, objavio je da je za ovaj istorijski preokret odgovoran nagli rast takozvanog agentskog saobraćaja. Princ je priznao da je očekivao ovakav ishod, ali je vjerovao da će se prelazak dogoditi tek krajem 2027. godine.

Preokret u korist botova tiho se odigrao tokom posljednjih nekoliko mjeseci.

Prema zvaničnim podacima servisa Cloudflare Radar, botovi trenutno čine oko 56% ukupnog saobraćaja na mreži, dok je tokom protekle nedelje taj procenat išao i do 62%.

Zanimljivo je da ovaj saobraćaj nije ravnomerno raspoređen po svijetu. Na primjer, na Gibraltaru je zabilježen ekstreman odnos gdje automatizovani zahtevi čine preko 90% ukupnog saobraćaja, dok Singapur i Iran bilježe više od 75%.

Stručnjaci objašnjavaju da to ne znači da u tim zemljama sedi najviše programera botova, već je riječ o lokacijama sa jakom infrastrukturom za hosting, VPN servisima i specifičnim rutiranjem.

Poređenja radi, tokom 2024. godine botovi su činili oko 42% veb saobraćaja. Međutim, eksplozija AI agenata koji pretražuju internet i obavljaju zadatke u ime ljudi potpuno je promijenila digitalni pejzaž.

Za razliku od starih internet pretraživača ili botova za prevare, ovi novi AI agenti se ponašaju skoro kao stvarni ljudi, samo što to rade neuporedivo brže i u daleko većem obimu.

Kako su AI agenti preuzeli internet

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Glavni razlog za ovoliki skok leži u tome što samo jedan zahtjev čovjeka može da pokrene lavinu automatizovanih posjeta. Kada čovjek, na primjer, traži novi fotoaparat, on lično poseti oko pet sajtova.

Sa druge strane, AI agent koji je dobio zadatak da uporedi cijene i specifikacije za tog istog čovjeka može u sekundi da posjeti čak 5.000 sajtova. Rezultat toga je internet na kojem botovi masovno pričaju sa drugim botovima.

Iako dobar deo ovih aktivnosti nije zlonamjeran, jer botovi indeksiraju stranice i prikupljaju korisne informacije, oni ipak stvaraju ogromno opterećenje za servere i potpuno iskrivljuju statistike posećenosti sajtova.

To direktno ugrožava poslovne modele koji žive od posjeta stvarnih ljudi i prikaza reklama. Medijski izdavači su posebno pogođeni, jer podaci pokazuju da su korisnici Google pretrage za 50% manje skloni da kliknu na tradicionalni link kada im AI odmah ponudi gotov generisani tekstualni pregled.

Mnogi su ove podatke dočekali kao dokaz da je čuvena "Teorija mrtvog interneta" postala stvarnost. Ipak, iz kompanije Cloudflare napominju da ove brojke mere isključivo tehničke zahtjeve, a ne stvarnu pažnju i vrijeme.

Ljudi i dalje provode najviše vremena gledajući video snimke, skrolujući društvene mreže, kupujući i raspravljajući se sa strancima na internetu.

Bez obzira na to, situacija se mijenja alarmantnom brzinom. Otvoreni veb ubrzano plave AI agenti koji diktiraju šta će ljudi sljedeće vidjeti, dok se na mreži već uočava opasan trend gde svaki deseti AI pregled citira sadržaj koji je prethodno generisao drugi AI.