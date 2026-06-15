Da li punjače treba isključivati iz struje kada se ne koriste? Stručnjaci dali jasan odgovor

Eksperti upozoravaju da ostavljanje adaptera u utičnici stvara takozvanu "fantomsku potrošnju" i ozbiljan rizik od požara, te jasno izdvajaju koje punjače moramo odmah da izvučemo, a koji mogu da ostanu uključeni.

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Punjači za telefone, laptopove i druge uređaje danas su stalno uključeni u utičnice u gotovo svakom domu. Međutim, malo ko razmišlja o tome da li takva navika može nepotrebno trošiti struju, oštetiti elektroniku ili čak povećati rizik od požara,

Da li zaista treba isključivati punjače kada se ne koriste ili je bezbjedno ostaviti ih uključene 24 sata dnevno? Odgovor su dali stručnjaci za energetiku i elektrotehniku Karl Muravski i Itan Hajn, koji otkrivaju kada adaptere obavezno treba izvući iz utičnice, a kada to nije neophodno.

Da li treba isključivati punjače kada se ne koriste?

Stručnjaci se slažu - ako je moguće, najbolje je isključiti punjače kada ne napajaju nijedan uređaj. Ako u kući imate samo nekoliko punjača, steknite naviku da ih potpuno isključujete iz utičnice.

Karl Muravski ističe da je to veoma korisna navika i navodi dva glavna razloga - zaštitu od prenapona i zaštitu od požara.

Prednosti isključivanja punjača

Pored smanjenja rizika od požara i zaštite od prenapona, isključivanje punjača donosi i druge prednosti. Među njima su uklanjanje takozvane "fantomske potrošnje" električne energije, manji računi za struju i duži vijek trajanja samih adaptera.

1. Zaštita od prenapona

"Iznenadni skokovi napona mogu lako da unište osjetljivu elektroniku", objašnjava Muravski. Nagle promjene vremenskih uslova i oscilacije u elektroenergetskoj mreži znače da su prenaponi stvarna prijetnja. Statistika pokazuje da tokom godine takvi skokovi napona pogode polovinu svih domaćinstava u Sjedinjenim Američkim Državama.

Učestalost prenapona će globalno rasti kako elektroenergetski sistemi budu sve teže pratili rastuću potražnju za električnom energijom. Potrebu za dodatnom energijom dijelom podstiče i brz rast data centara namijenjenih vještačkoj inteligenciji. U savremenom svijetu ozbiljne prenapone danas izaziva mnogo više faktora od samih udara groma.

2. Zaštita od požara

Punjači ostavljeni bez nadzora u utičnici mogu izazvati požar.

"Na taj način se eliminiše rizik od požara izazvanih adapterima, koji mogu da se zagriju dovoljno da se zapale ako su stalno uključeni", kaže Itan Hajn.

Rizik od požara dodatno raste kada se uređaji sa velikom potrošnjom energije, poput električnih bicikala, pune pomoću nekompatibilnih ili jeftinih univerzalnih punjača.

3. Ušteda energije

Svi adapteri troše određenu količinu takozvane "fantomske energije" ili energije u režimu mirovanja, iako to nije veliki problem ako u utičnici držite samo jedan ili dva punjača.

"Savremeni punjači nastavljaju da troše energiju čak i kada nisu povezani sa telefonom ili laptopom koji pune", objašnjava Hajn. "Svaki uređaj troši između 0,1 i 0,5 vati po satu dok je uključen u utičnicu".

Dodaje da ta količina može djelovati beznačajno, ali kada se sabere veliki broj punjača u domaćinstvu, ukupna potrošnja postaje značajna. Prema njegovim procjenama, domaćinstvo može godišnje uštedjeti između 20 i 40 evra ako isključi sve nekorišćene punjače.

Ipak, ovo pravilo ne važi jednako za sve adaptere, jer neki troše znatno više energije od drugih.

"Punjači za laptopove i snažniji adapteri su drugačija priča, naročito stariji modeli, koji mogu primjetno da povećaju račun za struju", objašnjava Muravski.

4. Duži vijek trajanja punjača

Kada isključite adapter iz utičnice, ne štitite samo uređaj koji se puni, već i sam adapter.

"Vijek trajanja svih punjača će biti duži jer će stvarati manje toplote, a unutrašnje komponente će se sporije habati", kaže Hajn.

Koje punjače treba isključivati, a koje možete ostaviti uključene?

Da bi se postigao balans između bezbjednosti i praktičnosti, stručnjaci predlažu sljedeću podjelu.

Mogu ostati uključeni:

Kritični uređaji - svi punjači za sisteme koji bi prestali da rade ako bi bili isključeni.

Uređaji za pametnu kuću - punjači za bezbjednosne kamere, video-zvona i rasvjeta niskog napona trebalo bi da ostanu uključeni, preporučuje Hajn.

Pomoćni i mali uređaji - Muravski na listu dodaje uređaje za održavanje akumulatora automobila, punjače za električne četkice za zube i male adaptere za uređaje male snage.

Kućni medicinski uređaji - punjači za opremu povezanu sa zdravljem trebalo bi da budu stalno priključeni.

Obavezno ih isključite:

Velike baterije i mikromobilnost - punjače za velike baterije, električne bicikle, električne trotinete i hoverboard-e treba isključiti odmah nakon punjenja, upozorava Muravski.

Akumulatorski alati - punjače za baterije električnih alata ne treba ostavljati uključene.

Laptopovi i brzi punjači - "Punjači za laptopove i adapteri za brzo punjenje telefona stvaraju najviše fantomske potrošnje i trebalo bi ih isključivati nakon upotrebe", kaže Hajn.

Ostala oprema - višestruki USB punjači, digitalni aparati za kafu, gejming konzole i štampači takođe bi trebalo da budu isključeni kako bi se smanjila potrošnja energije u režimu mirovanja.

Ostali uređaji koje uvijek treba isključiti

Bez obzira na to da li sadrže osjetljivu elektroniku ili ne, pojedini uređaji i transformatori nikada ne bi trebalo da ostanu uključeni bez nadzora.

Osnovno pravilo elektrotehnike glasi: svaki uređaj koji je napravljen da proizvodi i emituje toplotu predstavlja potencijalni izvor požara.

Zbog toga bi uređaje poput presa za kosu, figara, električnih ćebadi i prenosnih grijalica trebalo isključiti čim završite sa njihovim korišćenjem.

(Smartlife/Mondo)