Godinama ga gledamo, a ne znamo šta znači: USB simbol krije važne informacije

USB simbol trozupca otkriva generaciju, brzinu i dodatne mogućnosti porta, uključujući punjenje, DisplayPort i USB4 podršku.

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USB simbol trozupca predstavlja osnovnu oznaku ovog standarda i pomaže korisnicima da prepoznaju vrstu, brzinu i mogućnosti konkretnog porta. Pošto je USB tokom godina dobio veliki broj verzija, oznake pored priključka često su najbrži način da se utvrdi šta određeni port podržava.

Klasični simbol sastoji se od linije koja se račva u tri kraka završena krugom, trouglom i kvadratom. Ti oblici simbolizuju raznovrsnost uređaja koji koriste Kako USB simbol trozupca otkriva brzinu i mogućnosti?ezu. Kada se trozubac pojavljuje samostalno, najčešće označava USB 2.0, poznat i kao High-Speed ili Hi-Speed USB, sa maksimalnom brzinom prenosa do 480 Mbps.

Male izmene simbola ukazuju na novije standarde i dodatne funkcije. Oznaka SS uz trozubac predstavlja SuperSpeed port, najčešće USB 3.0 ili USB 3.1, dok broj uz simbol pokazuje maksimalnu brzinu prenosa. Oznaka 5 znači do 5 Gbps, 20 do 20 Gbps, a broj 40 obično označava USB4 port sposoban za prenos do 40 Gbps.

USB simbol trozupca otkriva brzinu, punjenje i video mogućnosti

Kada je trozubac smješten unutar simbola baterije, port podržava Sleep-and-Charge ili USB Power Delivery tehnologiju. Takav priključak može da puni uređaje i u određenim režimima kada računar nije aktivan, dok munja pored porta označava podršku za brzo punjenje.

Crna oznaka slova D sa belim slovom P ukazuje na DisplayPort Alternative Mode, odnosno mogućnost prenosa video-signala preko USB priključka. Kombinacije oznaka mogu istovremeno da pokažu brzinu i podršku za napajanje, kao kod SuperSpeed porta sa brojem 5 unutar simbola baterije.

Izbor odgovarajućeg porta važan je prilikom punjenja ili prenosa podataka na eksterni disk, prenosivi plejer i druge uređaje. Ako povezani uređaj podržava veće brzine, noviji SuperSpeed ili USB4 port omogućiće brži prenos i efikasnije punjenje. Povezivanje na stariji USB 2.0 priključak ograničiće performanse na mogućnosti tog standarda.

Boja porta može da pruži dodatni trag. Plavi USB priključak najčešće označava SuperSpeed USB 3.0, dok se crni port uglavnom koristi za standardni USB 2.0 High-Speed. Ipak, simboli su pouzdaniji jer preciznije pokazuju generaciju i funkcije priključka, piše Benchmark.