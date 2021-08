Starčević okupio "zmajiće" za Irce i Šveđane: Biće zahtjevno, ali nadamo se pozitivnim rezultatima

Mladi reprezentativci Bosne i Hercegovine (U-21) okupili su se u ponedjeljak u Trening centru FS BiH u Zenici i počeli pripreme za kvalifikacione utakmice sa Republikom Irskom i Švedskom.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Selektor "zmajića" Slobodan Starčević smatra da su Irci i Šveđani ozbiljni protivnici, ali vjeruje u dobre rezultate svog tima.

"Raduje me da su svi pozvani igrači došli sa dobrom energijom i iskoristićemo ovaj period da se spremimo za dvije izuzetno zahtjevne utakmice koje nas očekuju. Siguran sam da u ovoj ekipi ima dovoljno kvaliteta do odigramo dvije dobre utakmice i da dođemo do pozitivnog rezultata. Analizirali smo protivnike i to su odlične ekipe, sastavljene od igrača koji igraju jakim evropskim ligama. Svjesni smo da će biti zahtjevno, ali smo i ranije pokazali da se znamo nositi sa jakim protivnicima i nadamo se dobrim rezultatima", rekao je Starčević.

Utakmice sa Republikom Irskom i Švedskom biće odigrane u Trening centru u Zenici 3. i 7. septembra.

