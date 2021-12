Vrijeme je za nove strance u Zvezdi - očekujte bar dvojicu! Srpski pasoši, odlazak viška, a jedna pozicija je prioritet!

Zvezda bi vrlo lako tokom januara mogla da ostane na samo dvojici igrača koji se ne vode pod pojam "domaći", što bi moglo da utiče i na tok prelaznog roka. Zvezda će gledati koga od stranaca može da dovede i to na poziciji koja je već dugo defiitarna. I ne samo tu...

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda polako pravi nacrt tima za iduće ljeto i pred njom je mnogo važnih tema poput statusa trenera Dejana Stankovića, kapitena Milana Borjana, ali i brojnih drugih igrača koji su pred istekom ugovora.

Kao i pred svaki prelazni rok - potrebno je voditi brigu i o broju igrača sa inostranim pasošem. Od aktuelne sezone u Superligi dozvoljena su najviše četvorica na terenu, uz neograničen broj u protokolu, nema najava da će se to mijenjati od ljeta, pa Zvezda već sada zna na čemu je i koliko stranaca može da dovede.

Nije nikakva tajna da je u jednom trenutku Zvezda imala previše inostranih igrača, mučili su se treneri da svima daju šansu kako ne bi bili nezadovoljni, a novo pravilo je svakako olakšalo raspoređivanje minutaže.

Uz to, Zvezdu su i napustili stranci koji su bili višak, dok su i naturalizacijom uspjeli da smanje glavobolje. Prvo je krajem septembra El-Fardu Ben dobio srpski pasoš, dok je po odluci iz decembra i Gelor Kanga naš državljanin, pa se tako više u zvaničnom protokolu neće voditi kao igrač iz inostranstva.

To će značajno olakšati posao Dejanu Stankoviću pošto tako u aktuelnom igračkom kadru ostaju još samo četvorica koja popunjavaju kvotu stranaca: Aksel Bakajoko, Seku Sanogo, Filipo Falko i Lois Dioni.

Postoji tendencija da to bude dodatno smanjeno tokom januara, iako u redove srpskog šampiona dolazi Ohi Omoižuanfo, napadač koji poseduje samo pasoš Norveške. Upravo će dolazak napadača Moldea ubrzati odlazak Loisa Dionija koji se nije pokazao tokom jeseni, dok su "višak" i Aksel Bakajoko i Filipo Falko.

Tako bi lako moglo da se desi da Zvezda na raspolaganju ima samo dva "zvanična stranca", što bi značajno olakšalo posao sportskom sektoru kada je u pitanju planiranje transfera.

Zvezda bi zbog toga mogla da dovede strance na deficitarnim pozicijama, na mjestima gde do sada nije imala luksuz da gleda igrače sa inostranim pasošem, nego se samo vodila krilaticom "kupujmo domaće", naravno ukoliko bude bilo dovoljno sredstava za takav poduhvat.

Gdje bi onda Zvezda mogla da iskoristi prostor i dovede strance, možda već ove zime?

GOLMAN? NEMA ŠANSE! A, ŠTOPER?

Borjan i Degenek na meču protiv Šerifa.

Iako je trenutno neizvjesna situacija oko Milana Borjana, čak i da kapiten ode - teško da će ga Zvezda zamijeniti strancem. Već postoje neka domaća rješenja u okviru sadašnjeg tima, ako bude potrebno potražiće srpskog golmana u inostranstvu, međutim ispred njega bi i te kako moglo da dođe do promena.

Najavljuje se odlazak Miloša Degeneka iz Crvene zvezde, a navodno bi zamjena za njega mogao da bude Danilo Arboleda, kolumbijski štoper iz Šerifa koji je ostavio odličan utisak u dvomeču kvalifikacija za Ligu šampiona.

To neće biti nimalo lako, Arboledu traže i drugi evropski klubovi, možda i sa "dubljim" džepom od Crvene zvezde, ali vrijedi podsjetiti da već godinama crveno-bijeli biraju domaća rješenja na štoperskoj poziciji, pošto je izbor bio i te kako dobar, što je vjerovatno slučaj i ovoga puta.

"Arboleda - da! Pregovaramo sa njim. Mislim da je šteta ispustiti jednog takvog igrača koji je igrao na visokom nivou u Ligi šampiona. A dolazi za džabe, jer mu je istekao ugovor. Vidjećemo u narednom periodu šta ćemo. Skautirali smo dosta igrača kojima ističu ugovori sada ili za šest mjeseci. Svjesni smo da ono što nama treba, a to je dobro, kvalitetno, brzo i mlado, da to mnogo košta. To prevazilazi finansijske mogućnosti Zvezde. A opet, moramo investirati ako želimo da igramo u Ligu šampiona", rekao je prije nekoliko dana Terzić.

Zato bi Zvezda prije mogla da pogleda bekove bez premise "srpski", pošto se čini da je na toj poziciji najviše škripalo unazad nekoliko sezona.

BEKOVI? MOŽDA I LEVO I DESNO!

Na desnom beku Zvezda ima Milana Gajića i Marka Gobeljića, kojima ističu ugovori i najvjerovatnije će samo sa jednim biti produžena saradnja, dok je prema saznanjima MONDA u toku "audicija" za pojačanje na toj poziciji. Zvezda traži igrača sa inostranim pasošem koji bi se uklopio u sistem Dejana Stankovića, a istovremeno i u budžet kluba - što znači da je malo vjerovatno da se za njega plati obeštećenje, a da opet dođe za platu ne veću od 600 hiljada evra.

Postoji već nekoliko ideja, ali ništa konkretno se još nije desilo. Zvezda sužava izbor i uskoro će "presjeći" na kog desnog beka će se fokusirati do kraja zimskog prelaznog roka.

Prioritet su slobodni agenti i igrači kojima uskoro ističe ugovor.

Slična situacija je i na mjestu lijevog beka gdje je Zvezdi ipak prioritet da produži ugovor sa Milanom Rodićem, međutim ako tu ne bude razrešenja, nije nemoguće da stigne i stranac. Ljetos se najviše pričalo o Miladu Mohamadiju i Huanu Mohiki, ali nije došlo do dogovora.

Za razliku od pozicije desnog beka, Crvena zvezda na lijevoj strani čak i može da dođe do pojedinih domaćih igrača poput Mihaila Ristića, što bi moglo da znači da kartu "stranac" sačuva za neko drugo mjesto.

VEZNI RED? SAMO NA JEDNOM MESTU...

Zvezdi je potrebno osveženje u veznom redu, ali malo je vjerovatno da će to biti na pozicijama na kojima je "zakucana" trojka: Seku Sanogo, Gelor Kanga i Mirko Ivanić.

Bio bi preveliki luksuz kada bi Zvezda dovela igrača na njihovom mjestu jer teško da bi mogao da se izbori za veću minutažu. Vjerovatnije je da će Njegoša Petrovića, Nenada Krstičića i Veljka Nikolića, u slučaju odlaska, zamijeniti srpski fudbaleri, idealno bi bilo još mlađi, sve kako se ne bi ponovio slučaj sa Ričardom Odadom koji se nije proslavio tokom šest mjeseci na "Marakani", sve dok je zauzimao mjesto stranca.

Nezamijenljiv je i Aleksandar Katai koji nikome ne da mjesto kraj lijeve aut-linije, dok Zvezda već dugo traži hitro krilo za desnu stranu, posebno nakon najslabije Benove polusezone od dolaska u Beograd.

Otežavajuća okolnost je što se Filipo Falko nije pokazao, zbog čega je slobodan u izboru nove sredine, a upravo bi umjesto njega Zvezda gledala da dovede pojačanje. Za sada se nije iskristalisalo nijedno ime, ali bi to vjerovatnije bio igrač iz inostranstva, sada već dobro poznatih karakteristika.

NAPADAČ? GOTOVO NEMOGUĆE...

Izvor: Profimedia

Zvezda će od zime moći da računa na Ohija Omoižuanfa, buduću "devetku" tima Dejana Stankovića, a to će za sobom dovesti do određenih pretumbavanja u igračkom kadru.

Prvi bi trebalo da ode Lois Dioni, s kojim Zvezda želi da raskine ugovor o pozajmici, dok neće biti iznenađenje ako u potrazi za novčanim sredstvima bude prodat i Marko Lazetić. To je igrač sa najvećom tržišnom vrijednosti u Zvezdi, za sada bez pravog doprinosa u prvom timu, čak ni na putu da se to promijeni.

Napadač od 17 godina zatresao je mrežu jedanput ove sezone na 16 nastupa u Zvezdi (svega 390 minuta), a zbog potencijala je zapao za oko Milanu, pa ga vjerovatno čeka sudbina Jovića, Joveljića...

Zvezda nema vremena da čeka da talenat "eksplodira", potrebni su joj igrači koji su odmah spremni za prvi tim, pa će tako kao rezerve Ohiju poslužiti dvojica domaćih igrača - Milan Pavkov i Rišairo Živković. Tek na ljeto mogao bi da se otvori prostor za dolazak još jednog stranca, ali to je sada predaleko.

Uostalom, nema potrebe da se žuri, možda bude neočekivanih odlazaka na kojima će biti neophodno "zakripiti" rupu dolaskom stranca, a unapred pravljenje viška u datim okolnostima može da nosi više štete nego koristi.