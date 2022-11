Mulalić izgubio na Grbavici, pa optužio Borac da je zaštićen: Ovo je najodvratnija utakmica ikad!

Trener Željezničara Edis Mulalić nije se pomirio sa porazom svoje ekipe od Borca na Grbavici.

Izvor: Sport1/Oslobođenje/Sanel Konjhodžić

Sarajevski Željezničar poražen je od Borca 2:1 u derbiju 17. kola M.tel Premijer lige BiH i tako nastavio seriju neuspjeha protiv Banjalučana.

Sedam mečeva Željezničar ne zna za pobjedu u međusobnim duelima protiv Borca, koji je u nedjelju uspio da se vrati nakon vođstva domaćih i stigne do preokreta 2:1.

Tenzije koje su obilježile meč na Grbavici nisu se očigledno smirile ni nakon završetka ovog derbija, a trener domaćih Edis Mulalić nije se pomirio sa porazom, te je na konferenciji za medije optužio Borac da je "zaštićen".

"Najodvratnija utakmica, vodio sam puno utakmica u ovoj ligi i susjednoj državi, ovo je najodvratnija ikad. Nikakve veze sa fudbalom, toliko nefudbalskih stvari, to je strašno. Ja da sam ovako zaštićen kao Borac, ja bih svima bježao 12 do 15 bodova svima. Razočaran sam, to je strašno, igraš 35 minuta sa igračem manje, ne mogu nikoga da okrivljujem, kažu da je drugi gol ofsajd, niko neće da spomene neke stvari, kažu bićeš kažnjen, mi da smo ostali svi na okupu, mi bismo pobijedili. Čestitke kolegi, dabogda titulu osvojio, mi idemo dalje", rekao je Mulalić i osvrnuo se na drugi pogodak Borca: "To je zaštita. Da nije bilo tog gola, bilo bi 1:1. Je li to zaštita? Naravno da jeste”.

Podsjetimo, ekipa Željezničara od 57. minuta igrala je sa igračem manje, nakon što je isključen Santos zbog očiglednog udaranja Andrića laktom.

Tri minute kasnije viđena je još jedna situacija zbog koje su burno reagovali domaći navijači, igrači, kao i stručni štab. Naime, nakon kornera zatresla se mreža Borca, ali je pogodak Željezničara poništen zbog isto tako očiglednog prekršaja Cocalića nad golmanom Borca, Nikolom Ćetkovićem.