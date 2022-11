Skandal u Portugalu pred Mundijal - Zvijezde bježe od Ronalda! Burno u svlačionici poslije pljuvanja Junajteda (FOTO)

Napeta situacija u reprezentaciji uoči Svjetskog prvenstva.

Izvor: Printscreen/Twitter/LuigiDamiao

Kristijano Ronaldo dao je intervju, napravio skandal i sada je zbog toga nastao haos i u reprezentaciji Portugala nekoliko dana pred početak Svjetskog prvenstva (od 20. novembra do 18. decembra). Bruno Fernandeš, njegov saigrač iz Mančester junajteda pobjegao je od prve zvijezde portugalskog tima. Očigledno je da mu se nije dopalo ono što je izjavio.

Detalj iz svlačionice portugalske reprezentacije vidio je cijeli svijet. Ronaldo je bio na svom mjestu, onda je Fernandeš ušao, Kristijano mu je pružio ruku, a Bruno mu je nevoljno pružio i onda je samo otišao na drugu stranu svlačionice. Ronaldo ga je gledao zbunjeno, nešto mu je dobacio, na šta se Fernandeš samo okrenuo, pogledao ga i nastavio dalje. Očigledno je da postoje veliki problemi unutar tima zbog Ronalda, inače kapitena nacionalnog tima.

Ronaldo i Fernandeš su dvojica igrača iz Mančester junajteda, a iz Sitija su tu Žoao Kanselo, Ruben Dijaš i Bernardo Silva. U spornom intervjuu Kristijano je napao klub za koji igra."Ne samo da je pokušao da me otjera, bilo je još nekoliko njih u Mančester junajtedu. Osjećao sam da su me izdali i da neki ljudi nisu željeli da me vide u klubu. Ne samo ove, nego i prošle godine... Ten Haga ne poštujem ga jer on ne poštuje mene. Ako nemaš poštovanja prema meni, nikada ga neću imati ni ja prema tebi", rekao je Ronaldo. Zbog svega toga mogao bi da dobije otkaz na "Old Trafordu"...