Mitrović upisao neobičnu asistenciju: Srbin pao preko reklama, nije vidio kako je lopta ušla u mrežu (VIDEO)

Najneobičnija asistencija u karijeri Aleksandra Mitrovića

Izvor: Profimedia

Dok se sa Fulamom borio za plasman u 5. kolo FA kupa protiv Sanderlenda, srpski golgeter Aleksandar Mitrović namjestio je gol kao vjerovatno nikad u karijeri. On je u 59. minutu napravio napor da proslijedi loptu ka Brazilcu Andreasu Pereiri, a onda je pao na leđa preko reklame. Dok je ležao na travi, Pereira mu je pritrčao, da zajedno proslave gol kojim je Fulam poveo 2:0. Pogledajte tu situaciju:

GOOOOOOL DO FULHAM! É DELE!



Andreas Pereira recebe de Mitrovic, emenda de primeira e marca contra o Sunderlandpic.twitter.com/PYUAiSP0fv — Blog Andreas Pereira (@blogandreasp)February 8, 2023

Pod uslovom da ne bude iznenađenja, Fulam već zna da će 28. februara igrati protiv Lidsa u petom kolu, a zanimljivo je da Mitar još nije dao gol u ovom takmičenju iako je u njemu nastupao i za Fulam i za Njukasl i iako je najbolji golgeter u istoriji londonskog kluba. Takođe, interesantno je i to da je već važnom asistencijom donosio Fulamu pobjedu i plasman. Sve to mu svakako nije najbitnije, već to da je i ovom akrobacijom protiv Sanderlenda pomogao ekipi u borbi za plasman u sljedeću rundu.

Portugalski trener ostavio je Mitrovića na klupi na večerašnjoj utakmici od početka, pa ga je uveo u igru u 46. minutu, nakon što je njegov tim završio prvi dio meča sa prednošću 1:0, koju je donio vezista Hari Vilson. Drugi srpski fudbaler Fulama, Saša Lukić, nije bio dio tima u koji je nedavno stigao iz Torina.