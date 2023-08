"PRISLONIM RUKU, SVE SE TRESE, A ROBIJA NE ČUJEM!" Mihina priča o stadionu Zvezde!

Čuvenom pričom Siniše Mihajlovića o stadionu Crvene zvezde, šampion Srbije poziva navijače na 60. rođendan svog doma.

Izvor: YouTube/Crvena zvezda

Crvena zvezda slavi 60. rođendan svog stadiona i tim povodom poziva navijače da dođu na utakmicu protiv Novog Pazara. U ranije napravljenom pozivu navodi se da je potrebno obući dres, kako bi tribine bile crveno-bijele na ovom okršaju, a u sklopu pozivnice tu su u ipriče o legendarnim dijelovima najvećeg srpskog stadiona.

Jedan od najčuvenijih je tunel kojima se iz svlačionica prolazi do atletske staze, pa dalje na teren stadiona "Rajko Mitić". To je put koji već decenijama prolaze fudbaleri Crvene zvezde, ali i svih gostujućih ekipa. Njima je, mora se priznati, nešto teže jer nisu navikli na buku koja može da bude zaglušujuća dok se čeka izlazak na teren. O tome je svojevremeno govorio i pokojni Siniša Mihajlović, koji je želio da pobjegne sa stadiona prije meča na putu do evropske titule.

Tada tek novajlija u klubu, Miha se susreo sa nečim što nije imao priliku često da iskusi. Zidovi su se tresli, a on od buke nije mogao da razgovara sa Robertom Prosinečkim koji je bio na samo nekoliko metara udaljenosti...

"Nikad neću zaboraviti kada je pred utakmicu protiv Dinama iz Drezdena trebalo da izađemo na teren. Nalazili smo se u tunelu ispod sjevera. Prislonio sam ruku na zid, kako bih se istegao, a zatim osjetio snažnu vibraciju i podrhtavanje tunela. Pričao sam sa Robertom Prosinečkim, koji je stajao na manje od dva metra od mene, ali nismo čuli jedan drugog. Samo sam mogao da vidim kako otvara usta, jer je jednostavno bila je nevjerovatna buka", govorio je Siniša Mihajlović i prisjećao se detalja: "Kada smo izašli na teren, pogledao sam ispod oka bojažljivo i vidio da je sve puno. Pomislio sam 'Zašto sam došao ovdje?', da mi je neko tada ponudio da izađem sa terena, da ne moram da igram istrčao bih napolje, rekao bih hvala i nikad više ne bih došao. Toliki strah sam osjetio. To je trajalo prvih pet do deset minuta i onda je prošlo. To što može Marakana i navijači nisam nigdje više osjetio."

Tih godina je tunel stvarno bio moćno oružje Crvene zvezde, jer je rivali mogao da "odsiječe" noge i prije nego što kroče na teren. To se desilo i nekadašnjem škotskom fudbaleru, tadašnjem igraču Rendžersa Aliju Mekojstu. "Mislim da je to najzastrašujuće mjesto na kojem sam ikada igrao ili gledao fudbal. Pregazili su nas te 1990. godine, kada su osvojili Evropski kup sa Pančevim i Prosinečkim. To je bila prava ekipa, ali mi smo takođe imali dobar tim u to vrijeme. I dalje se sjećam šetnje kroz taj tunel. Jako je zastrašujuće mjesto", govorio je Škot.

I više od dvije decenije kasnije bilo je strašno protivnicima koji su od svlačionica prolazili ka terenu - kada je pao Liverpul priliku da iskusi ovo neobično putovanje imao je i iskusni Džejms Milner. Svog iskustva, ali i riječi Engleza prisjetio se Miloš Degenek. "Ne može da se opiše atmosfera, drugačije je kada si na terenu nego kada gledaš sa tribina. Pričao sam sa Džejmsom Milnerom u tunelu, rekao mi je da je bilo fenomenalno i da nikada ovako nešto nisu doživjeli", rekao je defanzivac koji je po treći put u Zvezdi.

