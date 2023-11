Oglasio se sudijski ekspert o meču Čuke i Partizana: Prema njemu ništa nije bilo sporno

Poznati srpski sudija Zdravko Jokić dao je svoje viđenje spornih situacija sa meča Partizana i Čukaričkog.

Partizan je pobijedio Čukarički 2:1 (1:0) golom Mihajla Ilića u 96. minutu utakmice, međutim nakon tog susreta "brđani" su podigli buru u srpskom fudbalu nezadovoljni suđenjem. U oštrom saopštenju ocijenili su da su "brutalno pokradeni" označivši glavnog sudiju Danila Nikolića kao krivca za poraz, pošto smatraju da je propustio da isključi Aleksandra Šćekića i Mihajla Ilića.

Ipak, prema mišljenju sudijskoj eksperta Zdravka Jokića, koji je komentarisao sporne situacije na TV Arena Sport, to nije slučaj. Prema Jokićevom mišljenju, sudija je bio u pravu za sve "sporne odluke" o kojima je Čukarički govorio, počevši od starta Šćekića na Adetunđijem u 70. minutu. Dobio je žuti karton, a prema mišljenju Jokića to je i prava mjera. "Zakasneli start, ispružena noga, kontakt ima i snage, ali je na stopalo. Kramponi idu na stopalo i ne idu iznad članka ili cjevanicu. Da je start bio iznad članka, onda bi to bio crveni karton", naglasio je bivši sudija.

Što se tiče duela Mihajla Ilića i Bojice Nikčevića u kaznenom prostoru Čukaričkog, kada je fudbaler gosiju dobio žuti karton, to je takođe bila prave mjera i nisu postojali uslovi da igrač Partizana dobije drugi žuti. "Igrač Čukaričkog prvo drži njega, bori se da se oslobodi i da se iščupa iz tog zagrljaja i igrač pada na zemlju. Nije za žuti karton", objasnio je Jokić.

Potvrdio je i da je Saldanja dobio zasluženo žuti karton za simuliranje, dok sudija Nikolić takođe nije pogriješio što je meč produžio malo preko onoga što je bila nadoknada vremena.

"Nisam gledao cijelu utakmicu da bih bilježio sve detalje, ali momenat sa Igorom Matićem je vjerovatno trajao neko vrijeme. Sudija ima diskreciono pravo da nadoknadi vrijeme koje je izgubljeno ukazivanjem pomoći, izmjenama, VAR odlukama i sve ostalo što utiče na igru. Njegov sat je odgovarajući", naglasio je Jokić.

Sudijski ekspert je na TV Arena Sport procijenio i da ništa nije bilo sporno na meču Železničara i Crvene zvezde, odnosno da nisu postojali elementi da domaći dobiju jedanaesterac kada je lopta pogodila u ruku Aleksandra Dragovića.