Štoperski tandem Borca raportirao iz Antalije: Još nismo pokazali puni potencijal, želimo da ponovimo prošlu polusezonu!

Nikola Pejović i Maks Juraj Ćelić sumirali su dosadašnji tok priprema u Turskoj.

Borčevi fudbaleri ušli su u drugi dio priprema u Antaliji, gdje će ostati do 6. februara.

Prije povratka u Banjaluku, crveno-plavi će odigrati još četiri kontrolne utakmice, a prva je zakazana već za sutra (petak) od 14.00 časova po našem vremenu, kada će im na megdan izaći austrijski bundesligaš Tirol.

Pred meč sa Austrijancima, štoperski tandem Nikola Pejović – Maks Juraj Ćelić sumirao je dosadašnji tok pripremnog perioda u Turskoj, najavivši najviše ambicije u proljećnom dijelu sezone.

"Svaki dan vrijedno radimo na nekim stvarima koje će nam služiti u toku sezone. Do sada smo imali obje utakmice, nažalost obje smo izgubili ali isto tako smo i promašili veliki broj šansi, ali neka nam se sve vrati u prvenstvu. Rezultat na pripremama nikad nije ni bio primarni cilj. Nama je u planu da nastavimo ono što smo u prvoj polusezoni napravili. Jedan fantastičan rezultat, jedan niz, jedan rekord i na nama je da nastavimo tako. Ovdje imamo idealne uslove, sve ono što treba da u drugoj polusezoni budemo pravi i ostvarimo one ciljeve o kojima vjerovatno svaki dan razmišljamo, a to je dupla kruna", istakao je Pejović.

"Obavili smo dosta bitnih stvari, fokusirali se na našu igru i neke nove stvari koje bi sve to dodatno poboljšale. Kao što sam rekao na kraju prošle polusezone, mi još nismo pokazali sav svoj potencijal. Ovdje ima jako kvalitetnih igrača, došli smo na ove pripreme da još povećamo svoj potencijal i očekujem da u drugom dijelu sezone to i pokažemo. Atmosfera je odlična, radno je, veselo je i tako i mora da bude", naglasio je Ćelić.

Nakon duela sa Austrijancima, igrači Vinka Marinovića odradiće još tri utakmice u Turskoj – protiv Dinama iz Mahačkale (3. februar), te Podbreskidzja i Krumovgrada (5. februar).

Prvu zvaničnu utakmicu u polusezoni Borac će odigrati 11. februara na Gradskom stadionu, kada će sa početkom u 18.30 časova ugostiti Zvijezdu 09 u okviru osmine finala Kupa BiH.

