Muke za Duljaja i Partizan: Zbog jedne greške ostaće bez ključnog igrača!

Nema kraja mukama Partizana, moraće Igor Duljaj da se okrene drugim opcijama na golu.

Izvor: MN PRESS

Na startu proljećnog dijela prvenstva Partizan se muči da sastavi tim! U mečevima sa IMT-om i Radnikom iz Surdulice nedostajali su neki ključni igrači, a sada je zbog nesmotrenosti crno-bijeli tim ostao i bez prvog golmana. Aleksandar Jovanović je zbog zadržavanja vremena dobio žuti karton i napravio problem ekipi.

To mu je četvrti žuti u ovoj sezoni i to znači da će morati da u narednom meču odradi suspenzju. Taman je svoja četiri kartona "odradio" Nemanja Nikolić, sada će Partizan u meču sa Železničarom iz Pančeva na domaćem terenu biti bez prvog golmana. Vidjećemo i kakva će situacija do tog meča biti sa Ksanderom Severinom koji je zbog dugova napustio Beograd, kao i sa Mateušom Saldanjom koga muči povreda.

Da stvari budu još gore za crno-bijeli tim, Nemanja Stevanović je završio sezonu zbog virusa koksaki, a opcije na golu su mladi Vanja Radulaški ili 27-godišnji Miloš Krunić. Ovaj nekadašnji čuvar mreže Zemuna, Srema, IMT-a, Bežanije i Voždovca došao je u klub u posljednjem prelaznom roku.

"Mi se više fokusiramo na naš tim, na našem igrače i izuzetno je važno kako će oni izgledati. Vidjeli ste da smo uspješno zatvorili ovaj prelazni rok tako da će proces upoznavanja sa igračima koji su došli biti kraći u odnosu na period prošle sezone. Očekujem izuzetno tešku utakmicu, a moramo da imamo u vidu da imamo dosta igrača koji imaju probleme sa žutim kartonima i to je jedan veliki pritisak i veliki rizik. Zato smo i doveli igrače da budemo sportski naoružani za neprijatna iznenađenja koja nas očekuju kao što su povrede, žuti i crveni kartoni. Antić je pod suspenzijom, Natho neće igrati takođe, Taki Nikolić takođe, Kanute pet kartona... To je jedan od razloga što sam tražio pojačanja da u nekom datom trenutku kada igramo bez njih imamo adekvatna pojačanja, adekvatne zamjene", rekao je nedavno Igor Duljaj i upravo predvidio ovakve krize kada su povrede i kartoni u pitanju.

(MONDO, N.L.)