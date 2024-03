Oglasio se otac Mile Svilara! Legendarni golman Jugoslavije o odluci sina: "Da sam ja trener..."

Talentovani golman Mile Svilar više nije na raspolaganju selektoru Draganu Stojkoviću Piksiju.

Fudbalsku javnost u Srbiji šokirala je informacija o kojoj se posljednjih nekoliko dana već pričalo u Belgiji - golman Rome Mile Svilar odbio je poziv selektora Stojkovića, kako za obaveze u martu tako i za sve naredne obaveze u dresu Srbije.Talentovani čuvar mreže namerava da promeni nacionalni tim i ponovo brani za Belgiju, čiji je član bio u mlađim kategorijama. O tome se oglasio njegov otac, nekadašnji golman Ratko Svilar, bivši reprezentativac Jugoslavije.

U razgovoru za "Kurir" otac Rominog golmana pričao je o odluci svog nasljednika da se u budućnosti ne odaziva pozivima selektora Dragana Stojkovića. Iako ga je Piksi "otkrio", odnosno pozivao ga u nacionalni tim čak i kada nije standardno branio za rezervni tim Benfike, Svilar je donio odluku da u narednom periodu ne bude na raspolaganju selektoru. Kao da je ta vijest pomalo zatekla i Ratka Svilara!

"Ja sam trenutno u Rimu, došao sam da gledam utakmicu. Koliko znam Mile je sinoć dao nekoliko intervjua, ali tu nije bilo riječi o reprezentaciji. Jutros je otišao na trening oporavka, ima neku malu povredu koju vuče već tri, četiri sedmice. Ako se pojavila informacija da je neko iz Rome obavijestio ljude iz Saveza onda je to vjerovatno tačno, ali u ovom trenutku ja ne mogu da kažem više od toga. Kad dođe kući sa treninga i popričamo onda ću imati više informacija", rekao je Ratko Svilar za "Kurir".

Po riječima slavnog golmana, koji je svojevremeno branio za Vojvodinu i Antverpen, sina je vaspitavao da brani za reprezentaciju Srbije, ali nije u potpunosti mogao da utiče na njega. Djelimično je to i zbog činjenice da je Mile čitavo djetinjstvo proveo u Belgiji, gdje je kroz mlađe kategorije bio saigrač aktuelnim reprezentativcima te selekcije.

"Mileta sam oduvijek ubjeđivao da treba da prihvati poziv Srbije i da igra za nas. Međutim, on je rođen u Belgiji, igrao je sa većinom tih momaka koji sada igraju za reprezentaciju Belgije u mlađim selekcijama. Ja znam da je njemu najvažnije da brani za svoj klub, to mu je primarno, ali zaista ne znam šta se jutros dešavalo", rekao je nekadašnji golman i dodao: "Mile nije bio nezadovoljan u reprezentaciji, znam da je bio nezadovoljan u Benfici kad nije branio. Ali to je jednostavno odluka trenera i nikad se nije miješao u to, njegovo je da samo još bolje trenira. I ja sam bio golman i znam da kad me stavi na klupu to je to, može on meni da objasni i obrazloži svoju odluku, ali ja se u to nisam miješao. Ja sam branio za reprezentaciju i smatrao sam da treba mnogo više da branim, ali kad je takva odluka trenera šta da radim. Igrač može da se buni koliko hoće, ali uvijek je odluka na kraju na treneru. Da sam ja trener meni bi Mile odigrao već 150 utakmica za ne znam koji prvi tim."

Iako je Mile Svilar odbio da u budućnosti nastupa za Srbiju, njegov otac Ratko tvrdi da se nikada nije ljutio na odluke selektora Dragana Stojkovića. U prethodnom periodu Mile Svilar je često dobijao pozive u nacionalni tim, ali zbog jake konkurencije nije imao prostora da brani - nastupio je na samo jednom prijateljskom meču. Protiv Katara je branio 45 minuta i zbog toga može da promijeni selekciju.

"On je zaista objektivan i dok nije počeo da brani za Romu niko ga nije ni jurio. Nije se ni ljutio niti mu je bilo krivo kada ga Piksi nije pozivao za reprezentaciju, jer je i sam rekao da ako ne brani za Romu da ne može da brani za reprezentaciju. Srbija ima stvarno odlične golmane. Vanja brani u Torinu, Rajković isto odlično u Španiji i sad ovaj mali Đorđe Petrović u Čelsiju je zaista sjajan. Nikada nije bio ljut, čak je i opravdavao postupke selektora da ga ne pozove, jer nije branio u klubu. Šta god da odluči to je njegova odluka, on je mlad, ima 24 godine. Ja sam uvek želeo da igra za Srbiju i da on bude prvi golman. Ali dobro, to je život, nekad ide, nekad ne ide", zaključio je bivši golman Jugoslavije.