Srpski menadžer isprozivao Radeta Bogdanovića!

Neočekivani sukob na medijskoj sceni mogli bi da imaju Rade Bogdanović i agent Miroslav Nestorović.

Nekadašnji fudbaler Rade Bogdanović posljednjih godina jedan je od najzastupljenijih fudbalskih analitičara na domaćoj sceni, a njegovi britki komentari stekli su veliku popularnost u javnosti. Bivši igrač Željezničara, Verdera, Atletiko Madrida i drugih klubova izgradio je neobičan stil i važi za čovjeka bez dlake na jeziku, ali fudbalski menadžer Miroslav Nestorović smatra da je tokom posljednjeg gostovanja preterao!

Toko gostovanja na RTS Bogdanović je analizirao situaciju u Fudbalskom savezu Srbije i reprezentaciji, komentarisao meč protiv Španije u okviru Lige nacija, pominjao Dragana Džajića, Luku Jovića, Sergeja Milinković-Savića, otkaze Piksiju... Sve to izazvalo je reakciju agenta koji već dugo ne živi u Srbiji, ali prati dešavanja u ovdašnjem fudbalu. Po Bogdanoviću je udario oštro, kao niko ranije.

"Gdje je onaj genije Rade Bogdanović? Da li je gledao utakmicu? Vidim da posljednjih mjeseci snima reklame, izborio se za pet minuta slave... Djeluje mi kao ovi likovi iz rijaliti programa. Kakve on gluposti priča? Prvo je tjerao Sergeja, pričao svašta o njemu, a prije neki dan mu isti taj Sergej fali u reprezentaciji... Lupeta, ništa drugo, samo narod slabo pamti, a on hvata na caku. Kaže, bio je on igrač... Lijepo. Jeste, ali ima milijardu takvih. Gdje je on to radio? Ima li minuta jednog da je radio kao trener? Otvoreno kažem da on ne vidi fudbal u pravom smislu riječi. Njegova vizija fudbala je iz crtanih filmova. Ozbiljne analize se ne daju iz studija... Moraš biti na utakmici, da vidiš kretnje igrača, linije tima, ideju trenera... A on sjedi u studiju sa još dvojicom likova... Njih trojica u istim odijelima, sa istim mašnama... Ma, smiješno", rekao je za "Kurir" Miroslav Nestorović.

Dotakao se Nestorović i komentara na račun predsjednika FSS Dragana Džajića.

"Sramota je porediti jednog Džaju sa Bajdenom. To je oličenje primitivizma. Pa, Dragan Džajić ako nije najbolji, onda je jedan od trojice najboljih igrača sa prostora bivše Jugoslavije. Kao funkcioner uzeo je evropsku i svjetsku titulu sa Crvenom zvezdom. Čemu takva vrijeđanja? Cirkuzaner jedan, sram da ga bude! Taj Bogdanović treba da se pokrije ušima. Ko si ti prijatelju da tako pričaš o Džajiću? Zašto? Koji je razlog? Kaže, ne funkcioniše Savez. Ma, hajde. Šta je bilo pre 10, 20 ili 30 godina? Koliko su tada predsjednici Saveza imali godina? Tada mu nije smetalo. Možda bi Bogdanović da radi nešto u Savezu? Pored tih dežurnih pljuvača, vidjeli smo prethodnih dana i rad crva koji su pokušali da mute vodu. Ali, oni su otjerani... Nema ih više", navodi fudbalski menadžer.

Nestorović već godina živi i radi u Španiji, a sa srpskim klubovima najčešće je sarađivao kada je riječ o transferima fudbalera iz Južne Amerike. Primjera radi, u Crvenu zvezdu doveo je igrače poput Segunda Kastilja, a Ekvadorac se i godinama kasnije smatra jednim od najboljih inostranih igrača u istoriji crveno-bijelih.

