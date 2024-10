"To je neshvatljivo, valjda će da prestane": Vladan Milojević u šoku zbog primljenog gola Zvezde

Vladan Milojević je bio jako ljut zbog načina na koji je Crvena zvezda primila gol u meču sa IMT-om.

Crvena zvezda je pobijedila IMT u Loznici sa 3:1 pogocima Milsona, Rodića i Silasa, ali nije to bilo tako lako kako djeluje kada se pogleda semafor. Kada je Joan Kur dao fantastičan gol i sa 40 metara savladao Omrija Glazera u 56. minutu utakmice bilo je 1:1. Do kraja je tim Vladana Milojevića uspio da pobijedi, ali nije bio do kraja zadovoljan strateg crveno-bijelih. Ponovo je njegov tim primio gol na način koji mu se nikako ne dopada.