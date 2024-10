Srpski reprezentativac u svom naselju otvorio akademiju: Želim da ova djeca imaju bolje uslove nego što smo mi imali!

"Žalim djeci da imaju mogućnost da putuju, upoznaju se sa tim kako druge rade i da imaju mnogo bolje uslove nego što sam ja imao", kaže fudbaler Spartaka iz Moskve Srđan Babić.

Izvor: Srđan Babić ustupljena fotografija za MONDO

Nakon igranja u Srbiji, Portugalu i Španiji reprezentativac Srbije Srđan Babić igra za moskovski Spartak.

Ovaj Banjalučanin nije zaboravio ni gdje je napravio prve fudbalske korake, pa je u svom gradu i svom naselju otvorio fudbalsku akademiju koja nosi njegovo ime i već okuplja dosta djece koja se tek upoznaju sa ovim sportom.

Nedavnu pauzu u fudbalskim prvenstvima fudbaler koji je počeo da "pika bubamaru" u mlađim kategorijama Borca, da bi se potom preko Vojvodine probio u profesionalni fudbal iskoristio je da posjeti mališane u banjalučkom naselju Česma.

Dječaci u njegovoj akademiji sa oduševljenjem su dočekali učesnika Svjetskog prvenstva u Kataru, kao i posljednjeg Evropskog prvenstva u Njemačkoj, a organizovano je i zvanično fotografisanje ekipe.

"Obišao sam ih i vidio šta rade. Klinci su zadovoljni, kao i njihovi roditelji, uživaju u fudbalu. Cilj mi je da svakih par mjeseci da dodajemo nešto novo, da im bude sve bolje i bolje. Dugo smo planirali sve ovo, ali smo jako zadovoljni kako je sve počelo. Imamo oko 80-ak dječaka, možda malo više i svakim danom dolaze novi. Imamo dobre uslove, dobre trenere i nadam se da ćemo dizati ovo iz dana u dan. Napravili smo to zasad za djecu od 4 do 10 godina da prvo ta djeca zavole taj sport, počnu da se bave i da nauče te početne stvari u fudbalu. Polako ćemo onda da pravimo i neke veće priče", rekao je Babić.

Polaznici „Srđan Babić Akademije“ ljetos su već imali i premijerno učešće na turniru na Zlatiboru, a odmah su dobili svu potrebnu sportsku opremu potpuno besplatno.

"Na Zlatiboru smo biil ljetos, to je bila premijera prije samog zvaničnog otvaranja, igrali smo na turniru protiv Zvezde, Partizana, bili su ako se ne varam i Sporting i Udineze... Ne bih da otkrivam ali imamo u planu da igramo inostrane turnire, pričaćemo o tome kada dođe vrijeme".

Putovanja, utakmice protiv velikih klubova, upoznavanje sa drugačijim zemljama, klubovima, sistemima rada je nešto na čemu će insistirati.

"Meni je cilj to pošto nisam imao tu mogućnost kada sam ja počinjao. Deset godina sam bio u Banjaluci i najveća ekipa protiv koje sam igrao je Milan, ali na turniru Bubamara u Sarajevu gdje je nas četvoricu iz Republike Srpske tamo odveo Predrag Pašić da igramo za njega. Kao igrač Borca tada nisam imao priliku da igram protiv inostranih ekipa, najveće su bile Zvezda i Partizan. Ja želim djeci da omogućim to iskustvo, da se upoznaju s tim i kako drugi rade. Pokušavamo i mi da njihov razvoj bude na boljem nivou nego što je to trenutno, počev od uslova koje imaju. Infrastruktura je najvažnija prije svega. Ja sam trenirao i na pijesku i na šljunku i na kamenu, najmanje na travi. Ova djeca imaće odlične uslove, samo sada trebaju rad i volja", poručio je fudbaler moskovskog Spartaka.