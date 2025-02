"Dobar dan, jel' Zlatan kod kuće?": MONDO u kraju u kom je rastao Ibra, samo jedno nismo smjeli da uradimo

Posjetili smo rodni grad Zlatana Ibrahimovića i kraj u kom je odrastao i u kome se "kovala" legenda o najvećem švedskom fudbaleru. Evo šta smo tamo zatekli, šta nismo smjeli da uradimo i kako su reagovali kada su čuli da ga traže Srbi.

Kada dođete u Malme, rodni grad Zlatana Ibrahimovića i spomenete njegovo ime možete da dobijete jednu od dvije reakcije. Ili će ga hvaliti na sva usta, pričati šta je sve uradio za grad, posebno za svoj rodni kraj. Ili će da vam kažu da je "izdajnik" i da ne mogu da vjeruju da je uložio novac u Hamarbi, klub koji je najljući rival Malmeu.

Poslije nesrećnog ispadanja reprezentacije Srbije iz Dejvis kupa, odluka da se posjeti Malme bila je prilično jednostavna. Na samo četrdesetak minuta vožnje vozom iz Kopenhagena i tu si. U drugoj državi. U gradu najboljeg švedskog fudbalera u istoriji. Imao sam priliku da čujem i jednu i drugu stranu priče, pa će tako i ova priča o njemu da ide iz dva odvojena dijela. Prvi je onaj o ljubavi i kraju u kom nikako ne smijete da pričate loše o njemu.

Čim se pređe most "Eresund", koji izgleda prelijepo, stiže se u Švedsku. Nekoliko stanica odatle je i glavna željeznička stanica na kojoj sam izašao, prešao na autobus sa brojem pet i uputio se na glavnu destinaciju - Rosengord. Kraj u kome je odrastao Ibra. U svojim knjigama pričao je o opasnom dijelu grada, o migrantima, borbi za preživljavanje. Danas su stvari drugačije, bar tako izgleda na prvi pogled.

Sa stanice se odmah vidi glavna poruka

Čim sam izašao iz spomenutog autobusa na stanicu mogao sam da vidim dobro poznato lice. Na zgradi koja gleda pravo na stanicu nalazi se lik Zlatana Ibrahimovića. Ne vidi se tako jasno zbog drveća koje je između, ali poslije par desetina koraka se sve čisto vidjelo. Tu je bila i jedna posebna poruka.

"Kuća je tamo gdje je srce." Napisana na engleskom, tako da razumiju i lokalnci i turisti. Rosengord, dio u kome je Ibra odrastao poznat je po imigrantima. Moglo je to odmah da se vidi i po ljudima koji su prolazili. Ruku na srce nije ih bilo previše, jer je dan bio dosta hladan, sa temperaturom blizu nule. Ni dvije kape mi nisu toliko pomogle. Elem, da ne dužim o ličnom osjećaju hladnoće. Ima mnogo zanimljivijih stvari da se ispriča.

Teren Zlatan Ibrahimović

Čim se prođe zgrada na kojoj se nalazi ta poruka, što mi je bio indikator da je baš u toj zgradi živio, dolazi se do terena koji nosi ime po njemu. Napravljen je još 2007. godine i u odličnom je stanju i dan danas. Na samom ulazu piše, na švedskom doduše "Ovdje je moje srce, ovdje je moja istorija, ovdje je moja igra. Odnesi je još dalje." Tako bar kaže pomoć prevodioca.

U momentu kada sam došao bio je prazan, tako da je bilo dovoljno vremena da se prošetam terenom, da vidim kako sve to izgleda i da napravim dovoljno fotografija. Priznajem, nisam iz prve vidio, već tek po izlasku sa terena da se tik ispred nalaze i otisci njegovog stopala. Odmah iznad njih je i njegov autogram. Sve to stoji gotovo netaknuto još od kada je postavljeno prije 18 godina.

"Tu, na četvrtom spratu je živio Zlatan"

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Poslije nekih destak minuta obilaska i šetnje oko tog dijela na terenu se skupilo četvoro ljudi. Sa jedne strane čovjek srednjih godina sa ćerkom, sa druge nešto mlađi gospodin sa dva sina. Igrali su fudbal na odvojenim golovima. Ušao sam na teren, nisam bio siguran kako prihvataju strance, sačekalo me prijatno iznenađenje. Bez mnogo pogovora krenula je priča čim sam spomenuo Zlatana. Osmijeh i razgovor je mogao da počne.

"Tu mi je ćerka, mala je još, ima šest godina, voli da igra fudbal zbog ovog terena. Ibrahimović je napravio nešto za nove generacije, za sve koji vole ovu igru. Ja sam se ovdje doselio tek prije oko godinu dana i već dosta znam o Ibri, toliko se priča o njemu u ovom kraju. Osjećam kao da ga poznajem", priča mi Aga u jednom dahu.

Kroz razgovor je istakao da bi volio da ga upozna i da je slušao priče kako je to sve izgledalo ranije. "Bio je ovdje prije mnogo godina, ne znam tačno koliko. Komšije su mi pričale da kada on dođe, da se napravi prava fešta. Zove se cijeli komšiluk, dolaze i neki političari, ljudi iz svih sfera. Ima tu i nekih njegovih prijatelja iz djetinjstva koji ga bolje znaju od mene. Ovdje ćeš teško čuti bilo kakvu lošu riječ o njemu. Obožavaju ga", dodaje Aga.

Dok je sve to detaljno objašnjavao njegova ćerka je našla novo društvo, dva dječaka i počeli su da se igraju, a njihov otac se pridružio našem razgovoru. Kratko predstavljanje, pa je Jon krenuo da priča o Ibri. "Vidiš ovu zgradu pored", pokazuje Jon prstom baš na zgradu na kojoj se nalazi Ibrahimovićeva slika.

"E, baš tu je on živio. Gore, na četvrtom spratu. Ne znam iz ovog ugla tačno koji stan, ali tu je bio. Ovo ispred je igralište kroz koje je prolazio. Kažu mi starije komšije da nikako nije volio da ide u školu, da je tražio svaki izgovor da bude na terenu, da uči da igra fudbal, da vježba driblinge. Baš na ovom terenu je to sve naučio. Naravno, izgledao je teren mnogo drugačije prije nego što ga je on renovirao. Vratio je zajednici na neki svoj način", priča Jon dok prati kako se djeca igraju na tom terenu.

Na to se potom nadovezao Aga. "Sada je zima, pa nema toliko djece, ali tokom ljeta na ovom terenu bude između 50 i 100 njih, jure, trče za loptom, uče da driblaju, baš kao Ibrahimović. Znamo svi da su male šanse da bilo ko od njih dođe do tog nivoa kao što je Zlatan bio, ali ako samo jedan od njih uspije da postane superstar, biće to dovoljno. Učiniće opet ovaj naš kraj ponosnim."

"Gdje je škola? Teško pitanje..."

Kroz razgovor sam pokušao da saznam i još neke zanimljivosti. Poput toga gdje se tačno nalazi škola u koju je Ibra išao. "Uf, teško pitanje. U ovom kraju su dvije škole koje su relativno blizu. Jedna je od prvog do šestog razreda, druga je za starije. Pretpostavljam da je i on išao u te dvije, ali ne znam tačno", kaže Aga.

Ni Jon nije imao odgovor na to pitanje. "Ni ja nisam siguran. Pitao bih nekog od starijih komšija, ali niko ne izlazi napolje. Previše im je hladno izgleda", nasmijao se Jon. Družili smo se ukupno nekih dvadesetak minuta, ali starijih komšija nije bilo. Uglavnom su izlazila djeca koja su trčala na terenu, oko terena ili su se vozili na biciklu tu po svom dobor poznatom kraju.

"Iz Srbije si? Znači Đoković i Vidić"

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Kada sam konačno završio ispitivanje o Ibrahimoviću i svim zanimljivostima u vezi sa legendarnim Šveđaninom odgovarao sam i ja na neka pitanja svojih novih poznanika. Čim sam im rekao da sam iz Srbije počeli su da se smiju. Svako iz svojih razloga.

"Znači Novak Đoković. On mi je prva asocijacija. Mada, više volim jednog drugog čovjeka - Nemanju Vidića. Ja sam veliki navijač Mančester junajteda, još od devedestih i Ser Aleksa Fergusona. Vidić je bio pravi defanzivac, bacao se, skakao, davao je krv za klub, bukvalno. Ne kao ovi sad, samo stoje kao neki manekeni. Previše su lijeni, ne kreću se. Primamo golove od mnogo loših timova. Došao je Ruben Amorim i potrebno mu je vrijeme, to je glavni problem. Ferguson je od manje poznatih igrača pravio prave zvijezde. Eto, spomenuo sam Vidića, niko ga nije znao kad je došao iz Rusije. Možda da probamo opet tako nešto, da napravimo neke nove igrače, ne samo da kupujemo", dao je Aga opširnu analizu i Vidića i igre Junajteda koji je u ozbiljnoj krizi. Rubene, ako kojim slučajem ovo pročitaš, imaš savjetnika u Malmeu.

Jon nije pretjerano pažljivo to slušao, već je samo čekao da se završi razgovor. Da li zato što ne voli Mančester ili je nešto drugo u pitanju, ostaće nepoznato.

"Srbija? Ima mnogo Srba ovdje kod nas u kraju. Čujem često tvoj jezik, zapamtio sam 'brate' i 'dobri dan'. Ako sam dobro izgovorio. Šteta što ih nema sada tu. Ne znam da li ne izlaze zbog hladnoće ili su možda otišli negdje. Nedjelja je kod nas neradni dan, tako da mnogi to koriste", otkrio mi je Jon informaciju koja mi se nije dopala, posebno zbog toga što sam napravio planove za dalji obilazak Malmea i interesantnih detalja o Ibrahimoviću.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Došlo je vrijeme da nam se putevi raziđu, ja sam krenuo dalje, a oni su ostali da uvježbavaju sa svojom djecom neke nove driblinge, šuteve, da se nadaju da će neko novi iz Rosengorda da krene Ibrinim stopama. Vjerovatnoća jeste mala, ali je isto tako bila i mnogo manja kada je Zlatan kretao. Nije bilo ni takvog terena, ni tako dobrih uslova za prve korake.

Dok sam odlazio ka autobuskoj stanici, jedan momak je primijetio da sam zastao da još jednom slikam zgradu u kojoj je Zlatan odrastao i poruku koja je na zidu. "Ja sam iz Palestine došao ovdje prije desetak godina, imigrant sam kao i Ibrahimović i to što je on uradio je za nas samo motiv, da vjerujemo. Niko ni njemu nije vjerovao, pa je uspio", poručio mi je momak dok sam ga u neobaveznom razgovoru pitao šta misli o Zlatanu.

U Rosengordu ga obožavaju, tamo ima status legende, ikone, kako god želite to da kažete. Međutim, nije tako u svim dijelovima njegovog Malmea. O tome nešto više u drugom tekstu koji ćete čitati narednih dana na MONDU.

