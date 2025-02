"Advokati mi rekli - tako nešto nismo nikad vidjeli": Milka Forcan zanijemila zbog ugovora igrača Partizana

Jedan igrač Partizana imao je ugovor po kome je dnevna kamata - za svaki dan kašnjenja bila jedan odsto. Milka Forcan ispričala je detalje ovog slučaja zbog kog su i advokati koji pomažu Partizanu da sanira dugovanja ostali bez teksta.

Izvor: MN PRESS

Članica Privremenog organa FK Partizan Milka Forcan saopštila je da je bivši sportski direktor kluba Ivica Iliev tužio crno-bijele, dok je takođe iznijela da svakodnevno slične vijesti dobija od advokata. "Bukvalno se svako jutro budim sa vjestima od advokata šta je nova tužba, ko je još u međuvremenu tužio, agenti, posrednici, medijatori iz raznih zemalja, raznih ostrva... To je nevjerovatno", rekla je Milka Forcan u emisiji "Nismo od juče" na Jutjub kanalu Partizana.

Kako je istakla, teža je situacija sa igračima iz inostranstva - i njihovim menadžerima, posrednicima i medijatorima kako ih je nazvala - dodavši da je sada odlučeno da maksimalne provizije budu osam odsto. A trenutno je u klubu i do 40 odsto, što mora da se promijeni.

Takođe, Milka Forcan ispričala je da su advokati Partizanu zatekli i ugovor za koji su rekli da "nikad nisu vidjeli tako štetan" u svojim karijerama, čak je i Rasim Ljajić dobacivao "molim te, ispričaj za jedan odsto": "Imali smo nedavno jedan slučaj ugovora gdje je bila predviđena kamata od jedan odsto dnevno u slučaju neplaćanja. Dakle, dnevno... Što je po zakonu zabranjeno, jer je kamata propisana zakonom NBS na mjesečnom nivou, odnosno ona je u rangu na 12 ili 13 odsto", otkrila je ona.

"Taj dug je skoro došao na naplatu. Bio je 75 hiljada evra, sto dana se kasni, imate kamatu veću nego što je iznos glavnice. Moje pitanje je sljedeće - može da se predvidi rigorozna kamata - ali zašto to nije plaćeno? Ili namjerno nije... To je poznat igrač. Ne može da se kaže da Partizan nije imao 75 hiljada evra da plati ili je to javašluk, da nekome to odgovara".

Izvor: YouTube FK Partizan Beograd

Prema riječima Milke Forcan i Rasima Ljajića, već je mnogo toga urađeno u Partizanu, ušteđen je veliki novac (samo nakon promjene stručnog štaba uštedjeli su preko 600 hiljada evra), ali da je dug i dalje ogroman. Sada je taj dug 48,2 miliona evra, ali takođe dnevno raste za 2.500 evra na osnovu poreza.

"Imamo situacije da za jednog igrača novac potražuju četiri menadžera. Tu su posrednik, posrednik posrednika... Imamo slučaj agenta koji je doveo igrača i uzeo značajnu cifru, a onda menadžera koji je ubijedio fudbalera da potpiše raskid ugovora za 300.000 evra i onda još uzeo za to 50.000 evra. Imate onda advokate menadžera, jer se kasnilo sa plaćanjima. Pa, su tu zatim i razne tužbe, takse...", dodala je Milka Forcan koja je navela i još nekoliko sličnih primjera.