Fudbaler zaradio 50.000.000 dolara na pokeru: Ronaldo u karijeri nije igrao sa lošijim od njega

Danski fudbaler Tomas Gravesen najgori je fudbaler sa kojim je Ronaldo dijelio svlačionicu.

Izvor: JENS NOERGAARD LARSEN / AFP / Profimedia

Legendarni brazilski fudbaler Ronaldo birao je najboljeg i najlošije fudbalere sa kojima je igrao kroz karijeru, a njegovi odgovori manje ili više su očekivani. Pošto je svojevremeno nosio dres reprezentacije Brazila u njenim slavnim danima, ali i Barselone, Intera, Real Madrida i Milana, izbor za najbolje bio je težak. Sa druge strane, u dresu tima iz glavnog grada Španije je imao priliku da igra sa momkom koji tu nije pripadao.

Za samo dva i po miliona funti, Tomas Gravesen kupljen je da u timu "Galaktikosa" popuni rupu u veznom redu. Trebalo da bude igrač koji trči umjesto skupocjenih zvijezda koje igraju ispred njega, ali je na kraju ostalo samo na tome da voli da se pobije - kako na meču, tako i na treningu. Istina, trčao je više od saigrača, ali uglavnom bez velike koristi za tim.

"Najbolji je bio Ronaldinjo Gaučo u reprezentaciji i Zinedin Zidan na klupskom nivou. Zizu je imao dosta znanja. Bio je drugačiji, vrlo tehnički jak, sve je djelovalo baš jednostavno", rekao je Ronaldo u podkastu koji vodi njegov nekadašnji saigrač Romario. Legendarni brazilski fudbaleri dotakli su se i najgorih igrača sa kojim je igrao bivši napadač Reala.

Izvor: MN PRESS

"To je teško reći, ali ima jedan dečko koji je izdvaja. On je jako dobar momak, prijatelj, top osoba, ali kao fudbaler je jednostavno jako loš. To je Tomas Gravesen.Nema dugo da je na pokeru zaradio 50 miliona dolara, ali pored toga što je bio igrački loš, jako je udarao. Masakrirao je protivnike na terenu, ali to mu je i bio jedan od zadataka. Bilo je to komično. Što se reprezentacije tiče, Amaral je bio jako tehnički loš. Trudio se, trčao, ali tehnika mu je bila baš loša", istakao je Ronaldo i tako ljubitelje fudbala podsjetio na defanzivnog veznog sa kojim je dijelio svlačionicu.

Ko je Tomas Gravesen?

Nekadašnji danski fudbaler godinama je igrao za nacionalni tim, a izgradio je i sasvim pristojnu karijeru. Ipak, utisak je da je zalutao u Real Madrid, gdje se slučajno našao tokom jedne sezone, u društvu nekih od najvećih fudbalskih majstora tog vremena.

Gravesen je počeo karijeru igrajući za Vejle u rodnoj zemlji, zatim je tri godine nastupao za Hamburg i još pet za Everton. Iako je u Bundesligi i Premijer ligi bio respektabilan vezni fudbaler, mnoge je iznenadio njegov transfer u Real gdje je kasnije proveo sezonu i po. Za španski tim odigrao je 49 mečeva i postigao jedan gol, a saigrači u dresu Reala bili su mu Iker Kasiljas, Roberto Karlos, Dejvid Bekam, Zinedin Zidan, Ronaldo, Raul, Serhio Ramos, Luis Figo...

Danac je nakon godinu i po dana u Madridu pojačao Seltik, kasnije je bio i na pozajmici u Evertonu, ali su se na kraju karijere mnogi sjećali koliko je odskakao u redovima Reala. Gravesen je bio zadužen da "tuče" protivnike na sredini terena. U tome se nije pronašao, iako je volio da udari. Mnogo uspješniji bio je u godinama nakon karijere kada je sjeo za poker sto i počeo da igra karte.

Bonus video:

Pogledajte 01:42 Fudbaleri Barse stigli u Beograd Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)