Zvezda ima četiri štopera i svaki od njih je dijete: Milojević protiv Partizana bira ko mu treba za Ligu šampiona

Crvena zvezda u proljećnom dijelu sezone ima četiri štopera i svi su mlađi od 21 godine.

Crvena zvezda je utakmicama u januaru završila učešće u Ligi šampiona, pa će tokom proljeća igrati samo u dva domaća takmičenja. Iako su ciljevi trofeji, crveno-bijeli su zbog položaja na tabeli imali luksuz da naprave veoma neobičan potez - promijenjena je kompletna odbrana, pet iskusnih štopera otišlo je iz kluba, a na njihovim mjestima sada su četiri fudbalera mlađa od 21 godine!

U prva tri kola proljećnog dijela sezone Vladan Milojević je vjerovao tandemu Andrej Đurić - Veljko Milosavljević. U takvom sastavu Đurić je daleko iskusniji, iako je on 2003. godine i još je bonus u elitnom rangu srpskog fudbala. Njegov partner u posljednjoj liniji odbrane je Milosavljević koji je 2007. godine i još nije proslavio punoljetstvo.

Mladost i neiskustvo?

Zbog godina i broja odigranih mečeva u dresu Crvene zvezde navijači bi možda i imali razloga da se zabrinu pred okršaj protiv Partizana. "Mora tu jedan iskusniji", reći će vam oni koji fudbal gledaju površno. Đurić ima tek četiri meča u seniorskom timu Crvene zvezde, Milosavljević ih je sakupio osam, ali njih dvojica nisu pali s neba u ekipu Vladana Milojevića.

Andrej Đurić je igrao na pozajmicama za Grafičar, Domžale, Spartak iz Trnave i Novi Pazar, pa ima iskustvo u seniorskom fudbalu, Superligi Srbije i na međunarodnoj sceni. Sa slovačkim timom učestvovao je u grupnoj fazi Konferencijske lige i odigrao četiri meča, što je vjerovatno i najznačajnije iskustvo u njegovoj karijeri.

Sa druge strane, Veljko Milosavljević je jednu polusezonu proveo u Grafičaru gdje je imao priliku da se privikne na seniorski fudbal, a dvije godine u nizu je nastupao u Ligi šampiona za mlade. Tokom tih grupnih faza odigrao je čak 11 mečeva, odnosno 990 minuta. Učestvovao je u pobjedama nad Jang bojsom i Milanom, kao i u neriješenim mečevima protiv Mančester sitija, Monaka i Štutgarta.

Dva stranca još nismo vidjeli u akciji!

Konkurenciju na štoperskim pozicijama u timu Vladana Milojevića pojačavaju i dvojica internacionalaca koje još nismo vidjeli u dresu prvog tima Crvene zvezde. U sklopu ogromnih promjena koje su napravljene ove zime u tim je prekomandovan Mamadu Fol koji je tokom jesenjeg dijela sezone igrao za omladince. Nešto prije toga stigao je Kejmer Sandoval, koji se učestvovao na šampionatu Južne Amerike za mlade.

Snažni defanzivac iz Senegala u srpskom fudbalu je od oktobra 2023. godine, kada je stigao iz rodne zemlje, a nije mu dugo trebalo da se nametne i preporuči prvom timu. Od prije nekoliko dana Fol trenira sa ostalim igračima na koje Vladan Milojević računa i ne bi bilo iznenađenje da uskoro debituje.

Možda će malo više vremena da bude spreman za debi u dresu Zvezde biti potrebno Kejmeru Sandovalu, koji je mladi reprezentativac Kolumbije. On je u jesenjem dijelu sezone igrao za rezervni tim Betisa i stigao je na pozajmicu, a do polovine februara igrao Kopa Ameriku za mlade. Tamo se dobro snalazio i na mjestu desnog beka, ali je u Beogradu prvenstveno najavljen kao štoper.

Imajući u vidu da u prva tri proljećna kola Crvena zvezda nije imala nijednog štopera na klupi za rezervne igrače, Senegalac i Kolumbijac bi morali što prije da se nametnu. Potencijalni problem za Vladana Milojevića moglo bi da bude to što njegovi bekovi (Seol, Anan i Stojković) ili centralni vezni (Kanga, Krunić i Elšnik) ne mogu da odigraju na mjestu na štopera. Ipak, rješenja ima - dvojica su već u timu, dvojica će postati dio ekipe i biće to sasvim dovoljno za ovaj "tranzicioni" period.

Audicija za ljeto!

Jasno je da neće sva četvorica štopera Crvene zvezde biti u istim ulogama kada počnu pripreme za ljetne kvalifikacije. Andrej Đurić, Kejmer Sandoval, Mamadu Fol i Veljko Milosavljević će se takmičiti za naklonost Vladana Milojevića, a vjerovatno je Milosavljević u najboljoj poziciji jer je označen kao dugoročno projekat kluba. Naravno, to podrazumijeva i veliki transfer kada za to dođe vrijeme, nakon što Veljko stekne iskustvo i ostavi trag u prvom timu Crvene zvezde.

Važnu ulogu bi mogao da ima već tokom ljetnih kvalifikacija za Ligu šampiona, koje Zvezdu čekaju kao šampiona Srbije. Do tada će klub vjerovatno reagovati na tržištu - pominjao se Miloš Veljković, ali dogovor sa reprezentativcem Srbije još nije blizu. U Zvezdi se sigurno razmišlja i o drugim fudbalerima koji bi kvalitetom i iskustvom bili od koristi Milojeviću na putu do još jedne grupne faze u Evropi.

Zvezda pustila petoricu štopera!

Iako zimski prelazni rok često znači da se u timu ne prave veliki rezovi, Crvena zvezda je kompletno promijenila odbranu jer je čak petoricu štopera pustila da odu iz kluba. Reprezentativac Burkine Faso Naser Điga prodat je u Vulverhempton za 12.000.000 evra, a kapiten Uroš Spajić kao slobodan igrač otišao je u Kinu gdje će igrati za Peking Guan.

Pozajmica slovenačkog fudbalera Vanje Drkušića iz ruskog Zenita prekinuta je nakon samo šest mjeseci, iako je prvobitni plan bio da on do kraja sezone nosi crveno-bijeli dres. sa druge strane, Zvezda je mladog Stefana Lekovića poslala na pozajmicu do kraja sezonu u Moncu, a italijanski klub će moći da ga otkupi ukoliko se pokaže u Seriji A. Za kraj, kao slobodan igrač je u TSC prešao Miloš Degenek, kojem je još na kraju jesenjeg dijela rečeno da je bolje da potraži novi tim.

Spajić (32), Degenek (30), Drkušić (25), Điga (22) i Leković (21) daleko su iskusniji od svih opcija koje su Vladanu Milojeviću ostale na raspolaganju za proljećni dio sezone. Ipak, ogromna bodovna prednost na tabeli omogućila je crveno-bijelima da rizikuju i petoricu štopera puste da odu, kako bi napravili svojevrsnu reviju velikih talenata.