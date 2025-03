"Sjeti se šta se desilo Srbinu": Tjeri Anri dao savjet Laminu Jamalu koji neće nikad zaboraviti

Lamin Jamal dominira sa 17 godina u dresu Barselone, ali je Tjeri Anri svjestan kakve opasnosti nosi popularnost u tom dobu. Zato je podsjetio na slučaj Bojana Krkića.

Izvor: YouTube/CBS/Screenshot/MN Press

Lamin Jamal je jedan od najboljih fudbalera na svijetu iako ima samo 17 godina, a slavni napadač Tjeri Anri dao mu je savjet koji će pamtiti cijeli život. Anri je u emisiji na američkoj televiziji "CBS" prokomentarisao partiju Lamina Jamala u Ligi šampiona protiv Benfike, kada je zamijenjen već u 56. minutu jer je Pau Kubarsi dobio crveni karton, svjestan toga da mladom fudbaleru sigurno nije bilo pravo što ga je trener Hansi Flik zamijenio.

Anri je povukao paralelu sa Bojanom Krkićem, španskim fudbalerom srpskog porijekla, sa kojim je igrao u Barseloni i za koga se pričalo da će biti i veći talenat od Lionela Mesija. Jasno je da nije ostvario ni djelić njegovog potencijala, kao i svi ostali koje su u tim godinama stavljali u istu ravan sa Argentincem, pa je zato Anri imao šta da kaže.

"Mislim da se Bojan izgubio u smislu anksioznosti, u želji da ne bude previše primjećen", rekao je Tjeri Anri o mladiću koji je još sa 16 godina igrao za Barselonu: "To je nešto što ljudi ponekad ne razumiju i ne žele da te razumiju. Vide te na terenu, igraš, i zaborave da je to dječak koji je od anonimnosti došao do toga da svi misle da je odličan".

Bojan Krkić danas radi kao koordinator fudbalskog sektora u Barseloni, a Tjeri Anri iako ne misli da je to "nešto loše", poručuje Laminu Jamalu da pogleda dokumentarni film "Bojan, beyond the smile" kako bi razumio igrača koji rano postaje zvezda.

Zašto Bojan Krkić nije igrao za Srbiju?

Izvor: MN PRESS

Bojan Krkić je 2023. godine završio karijeru, kada je imao tek 33. Počeo je u Barseloni sa nepunih 17 godina i odigrao je više od stotinu utakmica za prvi tim, a potom je bio u Romi, Milanu, Ajaksu, Stouku, Majncu, Alavesu, Montrealu i na kraju Viselu. Za reprezentaciju Španije odigrao je samo jedan meč i zbog toga nije mogao da obuče dres Srbije, što je mogao po ocu - Bojanu Krkiću senioru, bivšem igraču OFK Beograda.

Zaboravio je i srpski jezik, a u jednom intervjuu iz 2008. godine ispričao je i zašto je izabrao Španiju: "Počastvovan sam pozivom Radomira Antića da zaigram za Srbiju, ali ja sam Španac i igraću samo za špansku selekciju, uvjeren sam da ću dobiti poziv", rekao je Krkić, da bi se potom pokajao: "Imam srpske krvi, po nekoliko nedjelja kao dijete sam provodio u Beogradu sa roditeljima. Prije nego što sam počeo da igram za Barselonu svake godine sam dolazio, a onda nisam mogao zbog utakmica. Ipak, sada dugo nisam vježbao srpski i ne mogu dobro da ga pričam. Postigao sam 10 golova u prvoj sezoni u Primeri i već su svi počeli da pričaju 'Ovo je novi Mesi'. Tu ništa ne možeš da promijeniš... Znam svoje kvalitete i da nisam Mesi, ja sam Bojan".