Klafuriću nedostajala završnica protiv Borca: Bili smo bez izrazitih šansi, ali smo bili opasni!

"Odbrana Borca je ponajbolja na ovim prostorima, ne samo u našoj ligi", istakao je trener Širokog Brijega Dean Klafurić poslije poraza od Banjalučana.

Izvor: FK Borac

Banjalučki Borac pobjedom 1:0 nastavio je šampionsku trku sa Zrinjskim, te ostavio Širokobriježane na samo bod od mjesta koje vodi u baraž za opstanak.

Crveno-plavi su do pobjede stigli golom Envera Kulašina, imali još nekoliko odličnih prilika preko Đorđa Despotovića i Zorana Kvržića, a Sebastijan Erera pogodio je prečku iz slobodnog udarca.

Na drugoj strani Široki Brijeg nije bio previše opasan pred golom Damjana Šiškovskog, izostale su prave prilike, što je bio i zaključak njihovog trenera Deana Klafurića poslije utakmice.

"Čestitam Borcu na pobjedi, čestitam i mojim igračima na dobroj igri. Naša igra je bila dobra do zadnje trećima gdsje smo nailzaili na čvrstu i organizovanu odbranu Borca koja je ponajbolja na ovim prostorima, ne samo u našoj ligi. Bili smo bez izrazitih šansi, ali smo bili opasni. Mislim da smo kreirali dobru igrali do zadnjih 20 metara, do završnice. S te strane imamo zalog za budućnost i to je ono što potvrđujemo sve vrijeme", rekao je Klafurić.

Njegovu ekipu sada očekuju tri vezane utakmice protiv Sarajeva, odnosno dvije utakmice finala Kupa BIH, a između njih i prvenstveni duel.

"Okrećemo se utakmici kupa, zapravo tromeču sa Sarajevom pošto između dvije kup utakmice igramo i prvenstvenu u Sarajevu. Spremićemo se najbolje što možemo i želimo da razveselimo naše navijače", poručio je trener Širokog Brijega.