"Sad je lako igrati u Zvezdi, mene pitali da li sam lud": Ninković o tituli koju mu zvezdaši neće zaboraviti

Nekadašnji as Crvene zvezde Miloš Ninković pričao australijskim medijima o, kako kaže, najtežoj i najljepšoj godini karijere - u Crvenoj zvezdi

Izvor: MN Press/Optus Sport/Screenshot

Nekadašnji as Crvene zvezde Miloš Ninković (40) završio je prošle godine karijeru u Australiji, gdje je tamošnjim novinarima pričao o svom omiljenom periodu - u Crvenoj zvezdi u sezoni 2013/14.

"Omiljeni trenutak moje karijere mora da bude kada smo osvojili titulu sa Crvenom zvezdom. Kada sam bio klinac sanjao sam da igram za Zvezdu i čitava moja porodica navijala je za nju. Prije toga nisam imao šansu da igram za Zvezdu jer sam mlad otišao u Dinamo Kijev u transferu od oko milion američkih dolara. Bilo je to 2004. godine i to je i danas mnogo novca", kazao je on u intervjuu za "Optus sport".

Ninković je u Zvezdi proveo samo jednu sezonu, 2013/14, učestvovao u osvajanju šampionske titule, a prije i poslije toga imao je devetogodišnje epizode - najprije u Dinamo Kijevu, a nakon "Marakane" i u Australiji, u kojoj i sada živi.

"Kada sam okončao ugovor sa Dinamo Kijevom sa 28 godina došao sam u Crvenu zvezdu i bilo je to zaista teško vrijeme za klub. Nisu imali novca, Partizan je osvojio šest titula u nizu. Kada sam došao, čak i moji prijatelji, navijači Zvezde, pitali su me: 'Da li si lud? Imaś 28 godina, idi negdje drugdje'. Odgovarao sam da neću i da je to pravi trenutak, da šest godina nismo osvojili titulu, da hoću da dođem, osvojim titulu i da odem negdje dalje", rekao je ljubimac navijača.

"Kada voliš klub, hoćeš da uradiš sve"

Izvor: MN PRESS

Ninković je u Zvezdi odigrao 33 utakmice, dao pet golova i iako nije igrao na svom nivou, što i sam priznaje, bila je to daleko najemotivnija sezona u njegovom životu.

"To je vjerovatno bila najluđa stvar, ali reći ću ti nešto. Bila je to najteża i vjerovatno najgora sezona koju sam ikad odigrao, jer sam shvatio da kada igraš za klub koji voliš, želiš da uradiš sve. Tada nekad ispadne da završiš utakmicu, a da ništa nisi uradio. Želiš da uradiš sve, a ne uradiš ništa"

Iako je prošlo više od 10 godina od te sezone, navijači Zvezde i dalje ga pamte i ne zaboravljaju njegov doprinos. Te godine je Ninković, između ostalog, na svoju odgovornost sa ragbi maskom na glavi igrao u 145. "vječitom derbiju" i bio heroj trijumfa crveno-bijelih na "Marakani".

Iz tog perioda ostao mu je i ožiljak na glavi. "Koliko god je ružan, meni je najljepši, jer me podsjeća na titulu", rekao je on.

"Mislio sam da će navijači zaboraviti"

"I danas kada odem u Srbiju sretnem navijače Zvezde i mislio sam da će da zaborave poslije nekoliko godina, ali kažu mi: 'Još pamtimo šta si uradio za naš klub, to nikad nećemo zaboraviti'. Jasno je da je sada lako igrati za Crvenu zvezdu, igraju u Ligi šampiona, ugovori su zaista veliki. Kad sam bio, bilo je ludo, jednog mjeseca dobiješ platu, pa poslije četiri mjeseca dobiješ sljedeću".

Nakon Zvezde proveo je sezonu u Evijanu, a onda je od 2015. do 2022. igrao za Sidnej, poslije čega je posljednje dvije godine karijere proveo u Vestern Sidnej Vonderersima.

"U Srbiji ako izgubiš u derbiju, narednih sedam dana samo ideš od kuće na trening i nazad. Zato sam osjetio olakšanje kad sam došao ovde i rekao 'O, to je drugačije ovdje, jer je u Srbiji to zaista ludo'", nasmijao se nekadašnji reprezentativac Srbije.