Feđa Dudić na ivici suza poslije plasmana u Evropu: "Ovo je ravno sa pet Zvezdinih duplih kruna"

Trener Radničkog iz Kragujevca Feđa Dudić vrlo emotivan poslije plasmana u Evropu.

Izvor: Youtube/ RTV Kragujevac/Screenshot

Svašta smo vidjeli u posljednjem kolu Superlige, bilo je drame na sve strane, a konačan epilog je da će sa Crvenom zvezdom i Partizanom u Evropu još Radnički iz Kragujevca i Novi Pazar. Kragujevčani su drugu uzastopnu sezonu u UEFA takmičenjima izborili pobedivši TSC 5:2, tako da se cijelu noć slavilo na "Čika Dači".

Zbog toga je bilo i suza, posebno kod trenera Feđe Dudića, koji je bio veoma ponosan na svoju ekipu: "Sve nam se vratilo. Cijele sedmice sam govorio igračima da Bog dragi čuva ono najljepše za kraj. Zaslužili smo kroz cijelu sezonu, igrali smo na gol više za publiku. Vratili smo je na stadion, znam da smo uspjeli. Ovo je ravno sa Zvedinih pet uzastopnih duplih kruna", rekao je Dudić uz poruku da je njegova ekipa jedina koja je htjela da igra fudbal, pa i protiv Zvezde.

"Mi smo išli na Marakanu i primili šest golova, ali smo je zato pobijedili ovdje i ne vidim da će je u narednih 20 godina neko u Srbiji pobijediti Crvenu zvezdu 4:1".

Zahvalio se Feđa Dudić svima u klubu, od Slavka Perovića do masera i ekonoma, objasnivši i otkud toliko suza: "Preponosan sam na sve, počeo sam da plačem. Znam kroz šta smo sve prošli, bilo je jako teško.... Svi su nas vidjeli u Evropi, pa otpisali. Možete da volite ili mrzite mene i Radnički, ali morate da nas poštujete", dodao je on.

Uz poruku da će zbog "Feđa, ostani" imati to na umu kada bude ponovo sjeo na pregovore sa rukovodstvom kluba, osvrnuo se takođe i na ostale klubove koji su se borili za Evropu: "Čestitam Zvezdi na osvajanju titule, Partizanu na dostojanstvu i očuvanju ugleda kluba. Nisam ni sumnjao. Evo, rekli ste mi da je Jovanović skinuo neki zicer u 93. minutu, prvom prilikom ću ga častiti da mu se zahvalim. Novom Pazaru čestitam na prvom izalsku u Evropu, mogu da zamsilim kakva je tamo ludnica. Mi smo to već jedno prošli", zaključio je on.