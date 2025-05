Treneri Borca i Leotara najavili finale Kupa RS: Banjalučani jure sedmi, a Jagodić šesti trofej

Danas je prostorijama Fudbalskog saveza RS održana pres konferecija povodom finalnih utakmica Kupa RS.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Fudbaleri Borca sutra će odigrati pretposljednju utakmicu u ovoj sezoni i to u Kupu "dr Milan Jelić". Protivnik će biti ekipa Leotara iz Trebinja na čijoj klupi sjedni Vlado Jagodić.

Borac je ovo takmičenje osvajao šest puta, dok je Leotar do trofeja stigao tri puta. Zanimljivo je da će ovo biti Jagodiću sedmo finale, a do sada je doživio samo jedan poraz. S druge strane, Mladen Žižović ima dva osvojena trofeja iz isto toliko finala.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Povodom sutrašnje utakmice održana je pres konferencija, a medijima se prvi obratio Vlado Jagodić.

Svjestan je trener Leotara da je Borac veliki favorit sutra na Gradskom stadionu u Banjaluci.

„Finale je jedna utakmica, a nama u ovom trenutku poslije iscrpljujuće sezone ta utakmica ostaje da bude rasterećenje. Mislim da je sve apsolutno na strani Borca i mislim da je to normalno. Igramo protiv najtežeg u našim okvirima i sigurno da je to zahtjevno. Imali smo nekoliko danas da se pripremimo. Zaista imamo kadrovskih problema, mnogo igrača je bilo izloženo svaka tri dana utakmicama i nismo to mogli izdržati. U sutrašnju utakmicu ulazimo rasterećeni, pričati drugačije a ne reći da je Borac favorit bilo bi pogrešno. Od igrača sam tražio da odigraju najbolje što mogu.Volio bih da ovaj utakmica bude dobro popraćena“, rekao je Jagodić.

Ima iskusni trener i velikih kadrovskih problema te će sutra moći da računa na samo 14 igrača.

„Na raspolaganju imam 14 igrača, virus hara Hercegovinom. Nekoliko igrača imamo sa temperaturom i u ovom trenutku bilo bi neozbiljno da najavljujem ekipu. Sutra ćemo izvesti ekipu koja može odigrati korektnu utakmicu“, rekao je Jagodić.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kapiten Leotara Darko Đajić nije htio trošiti riječi o Borcu, ali je i poručio da njemu i njegovim saigračima niko ne može uzeti pravo da se nadaju.

„Što se tiče sutrašnje utakmice, o ekipi Borca ne treba trošiti riječi. Šta reći o timu koji je igrao osminu finala evropskog takmičenja i koja je vicešampion države. Međutim, to je jedna utakmica i nama niko ne može uzeti pravo da se nadamo da možemo odigrati dobru utakmicu i nadati se trofeju“, rekao je Đajić.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Trener Borac Mladen Žižović naglasio je kako njegov tim mora biti oprezan, te je pozvao publiku da sutra na Gradski stadion i isprati fudbalere Borca u njihovoj posljednjoj utakmici pred domaćom publikom.

„Uskoro završavamo sezonu, imamo finale Kupa sutra i u petak utakmicu u Konjicu. Moraćemo rasporediti minutažu i vidjećemo u kakvom ćemo sastavu izaći. Ne bih da se ponavljam previše o problemima koje smo imali, povredama i umoru koji nas je moždao koštao i nečeg višeg. Bez obzira na sve, mi ćemo sigurno ući motivisani. U Kupu su sigurno moguća iznenađenja, tako da moramo biti oprezni. Mi imamo imperativ pobjede sutra i pokušaćemo da donesemo trofej u Banjaluku. Želim da trofejom završimo sezoni i medaljama okitimo ovu sjajnu generaciju. Pozivam publiku da nas u posljednjoj utakmici u Banjaluci isprati na Gradskom stadionu i da dođe u što većem broju“, rekao je Žižović.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prisutnima se obratio i kapiten Borca Srđan Grahovac koji je takođe pozvao navijače da sutra uveličaju ovo finale.

„Drago mi je da sam danas tu u društvu gospodina Vlade Jagodića sa kojim sam dugo sarađivao i svog bivšeg saigrača Đaje (op.a Darko Đajić) kojeg nisam dugo vidio i drago mi je što ćemo sutra biti protivnici. Iskorisitio bih priliku da pozovem publiku da dođe u što većem broju, mislim da je to ova ekipa zaslužila. Da dođe publika da nas isprati pored jedne istorijske seozone, a ovo je idealna prilika. Mislim da iz poštovanja prema pokojnom Milanu Jeliću i FS RS, mislim da smo svi zajedno zaslužili da dođe što više publike“, poručio je Grahovac.

Finalna utakmica između Leotara i Borca igra se sutra od 19 časova. Uvertira seniorima biće juniorsko finale u kojem se sastaju Krupa i Zvijezda 09. Oni će snage odmjeriti na pomoćnom terenu Gradskog stadiona u Banjaluci od 16.30 časova.

Ovaj meč najavili su treneri oba tima (Nenad Studen i Mladen Obrenović) kao i kapiteni (Mihajlo Ševa i Ivan Gambelić).

Pogledajte kompletan pres i izjave svih aktera: