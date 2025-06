Neće da igra fudbal poslije blažame u finalu: Selektor Italije javno otkrio kako ga je Aćerbi "odjavio"

Defanzivac Intera Frančesko Aćerbi odbio je poziv selektora Lučana Spaletija da u ponedjeljak dođe na okupljanje reprezentacije.

Defanzivac Intera Frančesko Aćerbi (37) odbio je poziv selektora Italije Lučana Spaletija za kvalifikacione utakmice za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. Javio mu je to porukom dan poslije teškog poraza svog tima u finalu Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena(0:5).

"Aćerbi nije odgovorio na poziv. Da li je u pitanju fizički problem? Ne. Razmišljao je o tome šta se događa oko njega. Primamo to k znanju i nastavljamo dalje", kazao je italijanski stručnjak.

Italijani će igrati protiv Norveške i Moldavije bez Aćerbija, koji je u martu izostavljen sa spiska, ali je Spaleti u međuvremenu odlučio da ga vrati nakon što je video njegove sjajne igre, pa i gol protiv Barselone. Međutim, Aćerbi je odbio.

"Jutros mi je poslao poruku da neće igrati"

"Jutros mi je poslao poruku da neće igrati. Odgovorio sam mu i pričali smo telefonom. Ima igrača koji zaslužuju isto kao on našu pažnju i da budu uzeti u razmatranje. Rekao sam mnogo puta da moramo da budemo pažljivi sa onim što nam prvenstvo nudi i zato sam ga pozvao, baš iz tog razloga, zbog svega što je pokazao u prethodnom periodu".

Komentarisao je Spaleti blamažu Intera u finalu.

"Inter je iz mogl ugla imao nevjerovatnu sezonu. Borili su se to posljednjeg meča za Skuedo, stigli su do kraja svih takmičenja, a onda su naišli na veoma jake timove, Milan, Napoli i Pari Sen Žermen... Juče su bili ispod svoje realne snage", kazao je on.

Spaleti je pozvao i druge igrače Intera, koji ga nisu odbili - Alesandra Bastonija, Federika Dimarka, Nikola Barelu i Davidea Fratesija.

