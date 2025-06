"Suza mi je krenula, pitao sam se da li je moguće": Kragujevčani ubijedili Feđu Dudića na Baščaršiji da ostane

Trener Radničkog 1923 Feđa Dudić oglasio se poslije potpisivanja novog ugovora sa Radničkim 1923.

Izvor: MN PRESS

Trener Radničkog 1923 iz Kragujevca Feđa Dudić ostaje u klubu i ovog ljeta. U nedjelju je u Sarajevu potpisao novi jednogodišnji ugovor i ponovo će povesti "crvene đavole" u Evropu.

Poslije potpisivanja ugovora, rekao je da ga je veoma dirnuo doček na stadionu u Kragujevcu pred posljednji meč sezone, protiv TSC-, u kojem je definitivno izboren plasman u kvalifkacije za Ligu konferencije.

"Navijači su mi zaista odali veliko poštovanje, pogotovo na zadnjoj utakmici, kad smo izlazili na meč pred TSC. Nikad neću zaboraviti kako idem ka klupi, nismo ni blizu Evrope, a cijeli stadion skandira 'Feđa ostani'. Suza mi je krenula, i meni i Jahi. Emocije su proradile, pogledali smo se i zapitali se - da li je ovo moguće, daleko od naše kuće da nas neko tako cijeni? I njima i 'Đavolima' hvala na velikoj podršci", kazao je on, a preneo klupski sajt.

On je priznao da sanja pun stadion u Kragujevcu

"Nije isto bilo igrati utakmicu u Leskovcu, dobro smo se osjećali pred 4-5 hiljada naših navijača, ali to nije to. Kada uveče legnem i zamišljam budućnost, zamišljam evropsku utakmicu na punom stadionu 'Čika Dača'. Znam koliko će to biti veliko. Biće to istorijska utakmica da se odigra prva evrpska utakmica u Kragujevcu, ne sumnjam da će stadion biti pun".

"Ja sam im ostvario želju, neka oni sada ostvare moju"

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Imao je trener Radničkog 1923 i važnu poruku za navijače.

"Navijači su skandiral 'Feđa, ostani', ispusnio sam im želju, a sada je moja želja da oni ispune moju, da ispune stadion i da ne moram da zovem svaku pres-konferenciju, već da to postane standard. Da postanemo članovi kluba, da dolazimo na svaku utakmicu, da dovodimo svoju djecu i da budemo jedan od najposjećenijih stadiona u Srbiji", kazao je on.

Direktor kluba mu odnio ugovor na Baščaršiju

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Dudiću je ugovor u Sarajevo donio generalni direktor kluba Igor Konatar i potpisali su na Baščaršiji.

"To što je generalni direktor Konatar odlučio da dođe Sarajevo kako bismo obavili završne razgovore i potpisali ugovor gest je vrijedan poštovanja sa moje strane. To samo pokazuje da taj odnos koji Igor Konatar, Slavko Perović i ja imamo od prvog dana saradnje prevazilazi okvire poslovne saradnje i da to ne bih nazvao čak ni prijateljskim, već više porodičnim odnosom. To je ujedno i jedan razloga zbog kojeg sam odlučio da ostanem u klubu", izjavio je Dudić nakon potpisivanja novog ugovora sa kragujevačkim klubom.

Kada Radnički 1923 kreće u Evropu?

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Radnički će kao petoplasirani u Superligi početi učešće u drugom kolu kvalifikacija za Konferencjisku ligu, kao i Novi Pazar ili timovi poput Hajduka iz Splita i Sarajeva.

Žrijeb za 2. kolo kvalifikacija biće održan 18. juna, a utakmice će biti igrane 14. i 31. jula.

Radnički će morati da dočeka evropski početak mnogo spremniji nego prošle godine, kada je doživio razočaravajući poraz od Mornara iz Bara u istoj fazi, 2. kolu Lige konferencija.