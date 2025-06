Partizan doveo bivšeg igrača Dinama iz Zagreba: Bio kapiten Crne Gore, stiže iz druge lige Rusije

Partizan u ranoj fazi prelaznog roka angažovao golmana i dvojicu štopera, što znači da je odbrana tima gotovo kompletna.

Fudbalski klub Partizan imao je veoma težak zadatak da ovog ljeta oformi tim za novu sezonu, pošto je velikom broju igrača istekao ugovor, a klupska kasa je prazna i ne mogu da se plate adekvatna pojačanja. Zbog toga crno-bijeli uglavnom moraju mnogo da paze koga dovode, pa malo i kasni formiranje tima trenera Srđana Blagojevića. Ipak, već se zna ko će biti treće ljetno pojačanje Partizana.

U Humsku stiže crnogorski defanzivac Stefan Milić (24), koji će potpisati ugovor na čak četiri godine! Kao što je i najavljeno, nekadašnji kapiten mlade reprezentacije Crne Gore pojačaće konkurenciju u posljednjoj liniji, gdje je Partizan već angažovao Mateju Milovanovića - neće biti iznenađenje ukoliko baš njih dvojica budu činili štoperski tandem na početku evropskih kvalifikacija.

Milić je ponikao u redovima Budućnosti iz Podgorice, a zatim je tri godine bio član Dinama iz Zagreba, gdje se nije sjajno snašao. Vratio se u Podgoricu na pozajmicu, igrao za Varaždin, rezervni tim Dinama, slovenački Bravo i bugarski Septemvri iz Sofije, prije nego što je pojačao crnogorski Dečić u ljeto 2023. godine. Nakon dvije i po sezone preselio se u Černomorec iz Novorusijska, odakle bi trebalo da stigne u Beograd.

Crnogorski defanzivac Stefan Milić prošlog ljeta je igrao evropske kvalifikacije sa ekipom Dečića, kada je nastupio na svih šest mečeva tog crnogorskog tima. Odigrao je i 14 mečeva u prvenstvu prije nego što se preselio u Černomorec, a u drugom rangu ruskog fudbala veoma se dobro snašao. Propustio je samo jedan prvenstveni meč, a sa njim u timu je klub iz Novorusijska bilježio veoma dobre rezultate.

Novi defanzivac Partizana rođen je u Podgorici 2000. godine, visok je 187 centimetara i bolje igra desnom nogom. Bio je standardan u mlađim kategorijama reprezentacije Crne Gore, pošto ima 13 nastupa za nacionalni tim do 17 godina, osam nastupa za nacionalni tim do 19 godina i 13 nastupa za mladu reprezentaciju. Još nije debitovao za seniorsku selekciju, ali bi to mogao da uradi ako bude dobro igrao u Partizanu.