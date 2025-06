Prekinut meč Svjetskog prvenstva zbog neljudskih uslova: Čekali satima, pa nekako završili besmislen meč

Još jedan veliki debakl na Svjetskom prvenstvu klubova, sada je jedan meč prekinut i nije završen.

Izvor: Federico PARRA / AFP / Profimedia

Svašta smo vidjeli na Svjetskog prvenstvu klubova, a sada još i to da jedan meč zamalo nije završen. U duelu Boke juniors i Ouklenda bilo je 1:1 u 54. minutu kada je prekinuta, a dok su se stekli uslovi da se duel nastavi već je sve bilo nebitno.

Razlog za to je druga utakmica grupe C u kojoj je Benfika savladala Bajern 1:0 pogotkom Šjederupa, pa je tako sa sedam bodova prošla dalje kao prva. Bajern je imao šest, a ni Boka ni Ouklend nisu mogli da eventualnom pobjedom dođu do nekog od prva dva mjesta.

U prvom poluvremenu prekinutog duela Boka je povela autogolom Gerova, a onda je dva mintua pred prekid Grej izjednačio na 1:1. Do kraja je ostalo neriješeno, pa je tim sa Novog Zelanda uspio da dođe do boda i da postigne gol.

Zašto je meč prekinut?

Duel Boke i Ouklenda u Nešvilu morao je da bude prekinut zato što su vremenski uslovi bili nepovoljni za igru. Mnogo igrača se žalilo na ekstremne vrućine u kojima ne može da se igra fudbal. Ovo je bio peti meč koji je prekinut zbog loših vremenskih uslova.

Za sada su dalje prošli Palmeiras, Inter Majami. PSŽ, Botafogo, Juventus i Mančester siti.