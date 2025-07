Sloga trijumfom završila pripreme: Tim Vuleta Trivunovića spreman za PL BiH i susret sa Veležom!

Dobojlije su u generalnoj probi savladale Zvijezdu 09.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Sloge Meridian trijumfalno su završili pripreme za novu premijerligašku sezonu.

Izabranici Vuleta Trivunovića savladali su Zvijezdu 09 rezultatom 2:0, pogocima Fedora Predragovića u 26. i Lazara Sajčića u 41. minutu.

"Najvažnije je da smo završili pripreme pobjedom i dobrim rezultatom. Malo nas je, što je sasvim normalno, malo zabrinuo odnos prema utakmici, ali sve u svemu nije bilo povrijeđenih igrača, pobijedili smo. Vidjeli smo dosta dobrih stvari, ali i onih koje to nisu. Imamo sad ovu sedmicu pred Velež (početak prvenstva, op.a.) da skrenemo momcima pažnju na to šta moramo da ispravimo. Moramo da tražimo početnu ekipu za Velež, uključujući i to mjesto bonus igrača. Imamo tri-četiri momka kojima raspolažemo u ovoj sezoni. Daćemo im priliku i pokušati od njih da izvučem maksimum", istakao je Vule Trivunović nakon meča.

Podsjetimo, Sloga je na domaćem terenu, na početku priprema, savladala ekipu Rudar Prijedora rezultatom 3:0.

Dobojlije su se potom preselile na Zlatibor, gdje su remizirale sa Novim Pazarom (2:2), Javorom (1:1), subotičkim Spartakom (2:2) i bijeljinskim Radnikom (1:1), dok je jedini trijumf na srpskoj planini upisan nad ekipom OFK Petrovac (3:1).

Sloga će, inače, otvoriti novu premijerligašku sezonu, s obzirom na to da je utakmica sa Veležom zakazana za sljedeću subotu od 18.00 časova.

(mondo.ba)