Sanjali Zvezdin dres, a onda u njemu plakali od sreće: Donosili trofeje i Ligu šampiona, Marakana ih pamti

Marko Arnautović nastavlja listu fudbalera koji su potpsiali ugovor sa Crvenom zvezdom kako bi ispunili svoju želju iz detinjstva.

Izvor: MN Press/Bane T. Stojanović/ATA images

Crvena zvezda je potpisala ugovor sa Markom Arnautovićem, za kojeg mnogi smatraju da je najveće pojačanje kluba u ovom milenijumu. Još od povratka Dejana Savićevića, šampiona Evrope u Bariju 1991. godine, Zvezda nije angažovala igrača takvog renomea - sa peharom Lige šampiona u svojoj biografiji. Sa druge strane, Arnautović se za sat vremena dogovorio sa Zvezdom, jer mu je san bio da obuče crveno-bijeli dres.

I nije jedini koji je tako razmišljao... Zapravo, tokom prethodne dvije decenije, ili nešto malo više od toga, brojni fudbaleri su (ne)očekivano stizali u Crvenu zvezdu zbog njene bogatije istorije i zbog svojih dječačkih emocija. Čak i kada je živjela neke od najtežih perioda u klupskoj istoriji, Crvena zvezda je uspijevala da privuče srpske fudbalere kojima je najveća želja u karijeri bila da postanu prvotimci crveno-bijelih.

Miloš Ninković, simbol Zvezdinoj publici!

Kada se pomenu povratnici u Srbiju, navijačima Crvene zvezde simbol je Miloš Ninković. Srpski fudbal napustio je kao veoma mlad fudbaler, nakon što je u Čukaričkom stigao do seniorske konkurencije. Uslijedilo je mnogo uspješnih godina u Dinamu iz Kijeva, zatim kratka pozajmica u francuskom Evijanu, pa Crvena zvezda. Jednostavno, oblačenje crveno-bijelog dresa za njega je bilo imperativ, ni o čemu drugom nije želio da razmišlja.

Izvor: MN PRESS

"Imao sam ponudu od Olimpijakosa, dvije godine ugovor, mnogo bolji finansijski, ali nisam ni govorio o tome supruzi. Rekao sam joj da imam samo Zvezdu. Htio sam da se vratim jer je tad bio pravi trenutak, imao sam 28 godina, bio slobodan igrač, ali bila je to jedna od mojih najslabijih sezona a imao sam i dosta povreda. Tada sam shtvatio koliko je teško kada igraš za klub koji voliš. Dinamo Kijev i sve ostalo je samo posao... Bilo je jako teško zbog cijele situacije oko kluba, ali kajao bih se da nisam došao u Crvenu zvezdu", rekao je Miloš Ninković.

Proveo je u Crvenoj zvezdi samo godinu dana, ali bila je to nezaboravna sezona. Tim u kojem je Ninković bio jedan od najboljih igrača prekinuo je dugogodišnju dominaciju Partizana osvajanjem šampionske titule, ali nekoliko nedelja kasnije nije dobio priliku da se takmiči u Evropi. Bio je to kraj za čitavu generaciju, pošto je veliki broj fudbalera napustio klub.

Tata je igrao u Zvezdi, morao je i on da proba!

Nekadašnji jugoslovenski fudbaler Ranko Đorđić rođen je u Zenici, igrao je za Željezničar iz Sarajeva, Čelik iz rodnog grada i Crvenu zvezdu, a na kraju i za Norčeping na sjeveru Evrope. Nakon igračke karijere Ranko je sa porodicom ostao da živi u Švedskoj, gdje je prve fudbalske korake napravio njegov sin Bojan.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji mladi reprezentativac Švedske još kao tinejdžer preselio se iz Bromapojkarne u Mančester junajted, gde je nastavio da blista. Bio je jedan od najtalentovanijih igrača u akademiji slavnog engleskog kluba, stigao čak i da debituje za prvi tim, ali se odlascima na pozajmice nije nametnuo Aleksu Fergusonu. Dio karijere, u okviru treće pozajmice, proveo je u Crvenoj zvezdi tokom sezone 2003/2004.

Crvena zvezda je u toj sezoni osvojila oba domaća trofeja, a učestvovala je i u Kupu UEFA. Bojan Đorđić je kao igrač Crvene zvezde postigao prvi gol u seniorskoj karijeri, a navijači i nakon više od dvije decenije pamte majstoriju sa evropskog meča. Bojan Đorđić je "bocnuo" loptu preko golmana Odenzea.

Sjajan pogodak Bojana Đorđića za Crvenu zvezdu protiv Odenzea. Izvor: Youtube/La3ar

Đorđić nikada nije krio da je veliki navijač Crvene zvezde, odnosno da je veliku želju ispunio kada je zaigrao za crveno-bijele. "Mitrogol je bog. Koliko puta sam pjevao tu pjesmu te noći kad smo dobili Portugal. 'Mitro's on fire, your defence is terified!' A još je i 'grobar'! Igrao je za Partizan, a ja ne znam da li ima većeg Delije od mene", rekao je sjajno raspoloženi Bojan Đorđić pred meč reprezentacija Švedske i Srbije.

Marin pokrenuo, Dragović nastavio trend

Nova era Crvene zvezde počela je kada je klub u ljeto 2017. godine preuzeo Vladan Milojević, pošto su od tog trenutka krenuli evropski uspjesi i "berba" trofeja u domaćim takmičenjima. nešto kasnije, dolaskom bivšeg njemačkog reprezentativca Marka Marina, počela je revolucija i kada je riječ o transferima Crvene zvezde. Kao jedan od najuspješnijih srpskih fudbalera iz dijaspore, Marko Marin je Zvezdi otvorio evropsko tržište i klub približio zvučnijim pojačanjima koja su kasnije stizala.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji igrač Verdera, Čelsija, Sevilje, Fiorentine i drugih poznatih timova nastupao je sa Zvezdom u Ligi šampiona i cijelom kontinentu pokazao da se isplati obući crveno-bijeli dres. Bio je i kapiten Zvezde, a sada je njen tehnički direktor - između ostalog i sa velikim ovlašćenjima u prelaznom roku.

Trend dolazaka Srba iz inostranstva nastavio je Aleksandar Dragović, nekadašnji kapiten reprezentacije Austrije i štoper sa višegodišnjim iskustvom na najvišem nivou. Kao i Marin, odmah je postao jedan od najboljih igrača Crvene zvezde, a on je u Beogradu ispunio želju i sebi i dedi Zlativoju koji ga je kao dijete dovodio na stadion.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Mnogo mi je drago što sam potpisao, uvijek sam govorio da mi je san da igram u Crvenoj zvezdi, a sada se to i desilo. Bio sam nervozan i uzbuđen, jer mi je Zvezda omiljeni klub i jedva sam čekao da potpišem ugovor, ali sada sam srećan što sam ovdje i jedva čekam da izađem na teren i treniram sa ekipom", rekao je Aleksandar Dragović nakon potpisivanja ugovora i dodao: "Deda Zlativoje me je kao malog uvijek vodio na Marakanu, gledao sam derbije, tako sam odrastao sa tim, u kući se stalno pominje Crvena zvezda. Deda je sad najsrećniji i njemu je sada najljepše".

Veljković, pa Arnautović

Samo nekoliko nedjelja bilo je potrebno da Crvena zvezda obezbijedi dva velika potpisa. Srbi iz dijaspore, koji su kao dječaci dolazili da gledaju Crvenu zvezdu, ispunjavaju svoje snove nakon što su potpisali ugovor sa najtrofenijim srpskim timom. Prvi je stigao Miloš Veljković, koji se još tokom prethodne sezone dogovorio sa Crvenom zvezdom oko dugogodišnje saradnje.

Izvor: MN PRESS

Kako je sam priznao, na njega je uticalo to što mu porodica celog života navija za Zvezdu, ali i to što je u veoma dobrim odnosima sa Markom Marinom. Veljković je prošao kompletne pripreme tima Vladana Milojevića i već je nastupio na zvaničnim mečevima, što je vjerovatno i jedan od najljepših momenata u njegovoj karijeri.

Ubrzo će takmičarske mečeve za Crvenu zvezdu igrati i Marko Arnautović, još jedan fudbaler kojem će to biti ispunjenje snova. Od malih nogu je navijao za Zvezdu, sa ocem je dolazio na stadion da gleda crveno-bijele, a zatim sa Sinišom Mihajlovićem satima i danima pričao o mjestu na kojem planira da završi karijeru. "Vjerovatno je ovo posljednja stanica u mojoj karijeri", rekao je Marko Arnautović na konferenciji za medije.

Ko je još u Zvezdi ispunjavao snove?

"Zvezda mi je uvijek bila u srcu i to je naravno bilo ključno za moj povratak u Srbiju", rekao je Nenad Jestrović svojevremeno, kada se sa Draganom Stojkovićem Piksijem dogovorio da postane fudbaler crveno-bijelih. Nekadašnji golgeter imao je Zvezdu u mislima i na početku karijere, kada je birao klub u inostranstvu. Opredijelio se da karijeru nastavi u Francuskoj, gdje je obukao dres Bastilje - tamo mu je saigrač bio Anto Drobnjak, a svojevremeno je legendarni Dragan Džajić nastupao za isti klub.

Izvor: MN PRESS

Jestrović se u srpski fudbal vratio nakon deset godina igranja u inostranstvu, tokom kojih je bio i reprezentativac. Tokom tog perioda nosio je dres Bastilje, Meca, Muskrona, Anderlehta, Al Aina i Al Nasra. Sa Bastiljom je osvojio Intertoto kup, sa Anderlehtom tri domaća trofeja, a bio je najbolji strijelac Liga kupa u Francuskoj i prvenstva u Belgiji. Kao fudbaler Zvezde bio je najbolji strijelac i u Superligi Srbije.

Nakon inostrane karijere i nastupa za reprezentaciju dres Crvene zvezde obukao je Ognjen Koroman. On je nakon odlaska iz Srbije nastupao za tri ruska tima i za Portsmut u Premijer ligi, a zatim je dvije godine nosio crveno-bijeli dres. Osvojio je dva trofeja sa Zvezdom i izabran je u idealan tim domaćeg prvenstva. Nakon igranja za Inčon u Južnoj Koreji vratio se u Zvezdu i odradio drugi mandat.

Veliki potpis za Crvenu zvezdu u ovom milenijumu bio je i dolazak Duška Tošića u klub! Dugogodišnji reprezentativac Srbije nastupao je za Sošo, Verder, Portsmut i Kvins Park Rendžers prije nego što je obukao crveno-bijeli dres. Za razliku od ostalih igrača kojima su karijere bile u padu, Tošić je dres Crvene zvezde obukao kada je imao 25 godina i još mnogo toga da pokaže - što se kasnije desilo u Turskoj.

Izvor: MN PRESS

Kroz karijeru osvojio je Kup Francuske, Kup Njemačke, Kup Srbije i dva Kupa Turske, a kao igrač Crvene zvezde dva puta je biran u idealni tim domaćeg prvenstva. Bio je reprezentativac i prije i poslije boravka na Marakani, a navodno je u finišu karijere bio blizu povratka u Zvezdu gdje je htio da igra besplatno i završi karijeru.

Bonus video:

(MONDO, Dušan Ninković)