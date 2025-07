Velež razočaran svojim navijačima: Gdje su oni koji žive za klub 365 dana u godini?

Fudbalski klub Velež nije krio razočaranje zbog malog broja prodatih članskih karata za tek početu sezonu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO

Mostarski "rođeni" su na startu nove sezone poraženi od Sloge u Doboju (2:1), gdje ih je podržalo oko 700 navijača iz Mostara.

Međutim, pred drugo kolo i nedjeljni meč protiv banjalučkog Borca, Velež je "potkačio" svoje navijače zbog malog broja prodatih sezonskih ulaznica, samo 1612.

Pod naslovom "Rođeni - probudite se", na zvaničnoj Fejsbuk stranici su izdali saopštenje, koje prenosimo u cijelosti.

"Prošlo je dvadesetak dana otkako smo otvorili članstvo za novu sezonu, a broj učlanjenih je tek 1612. Znamo da nas ima više, mnogo više. Gdje su oni što pune tribine, što pjevaju sa najvjernijim navijačima do posljednjeg minuta? Gdje su oni koji za Velež žive 365 dana u godini?Ovo nije samo broj, ovo je ogledalo koliko zaista želimo da budemo dio naših 'rođenih', ne samo na utakmici, već u srcu kluba. Učlanjenje nije formalnost, to je podrška, to je snaga, to je poruka da nas ima, da dišemo kao jedno", naveli su iz mostarskog kluba.

(MONDO)