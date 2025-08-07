Legendarni reprezentativac Hrvatske pregovara sa srpskim klubom!

Slavni hrvatski fudbaler Ivan Perišić mogao bi da pojača Novi Pazar ako pregovori urode plodom.

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić pregovara oko transfera u Novi Pazar, prenosi "Telegraf". Pregovori su u poodmakloj fazi i Ivan Perišić je već boravio u Srbiji kako bi razgovarao sa Pazarcima oko eventualnog dolaska u klub, što bi bila zaista jedna od najvećih senzacija srpskog fudbala.

Iako je Perišić u godinama, radi se i dalje o nevjerovatnom fudbaleru što je uostalom potvrdio i izdanjima u PSV Ajndhovenu u drugoj polovini prethodne sezone, kada je značajno doprinio da "filipsovci" dođu do titule na senzacionalan način.

Inače, Ivan Perišić ima ugovor na još godinu dana u PSV-u, ali je pretpostavka da čim ako pregova sa Novim Pazarom, da ima dogovor sa holandskim klubom da može da raskine saradnju u slučaju dobre i zadovoljavajuće ponude. Malo je vjerovatno da je Novi Pazar spremio novac i za obeštećenje i za njegovu platu.

Navodno je u igri višemilionska svota, pa ako dvije strane na kraju postignu dogovor, sve bi moglo da bude finalizovano u narednih nekoliko dana, čime bi Novi Pazar po odlasku Adema Ljajića dobio još boljeg fudbalera.

Ko je Ivan Perišić?

Ivan Perišić ima 36 godina i jedan je od najboljih fudbalera u istoriji Hrvatske. Za "vatrene" je odigrao čak 144 utakmice i postigao je 36 golova, a ne planira da ide u penziju nego želi da se nađe i na idućem Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi 2026, tako da mu je važno da ima ozbiljnu minutažu.

U karijeri je igrao za Sošo, Rozelar, Klub Briž, Borusiju Dortmund, Volfzburg, Inter, Bajern, Totenhem, pa Hajduk Split gdje se mislilo da će završiti karijeru, ali su se posvađali na iznenađenje svih jer je želio u PSV Ajndhoven.

U dresu šampiona Holandije je postigao 16 golova i asistirao za još 12 na samo 36 nastupa.

