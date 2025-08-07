logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Legendarni reprezentativac Hrvatske pregovara sa srpskim klubom!

Legendarni reprezentativac Hrvatske pregovara sa srpskim klubom!

Autor Milutin Vujičić
0

Slavni hrvatski fudbaler Ivan Perišić mogao bi da pojača Novi Pazar ako pregovori urode plodom.

Ivan Perišić pregovara s FK Novi Pazar Izvor: Jack Guez / AFP / Profimedia

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić pregovara oko transfera u Novi Pazar, prenosi "Telegraf". Pregovori su u poodmakloj fazi i Ivan Perišić je već boravio u Srbiji kako bi razgovarao sa Pazarcima oko eventualnog dolaska u klub, što bi bila zaista jedna od najvećih senzacija srpskog fudbala.

Iako je Perišić u godinama, radi se i dalje o nevjerovatnom fudbaleru što je uostalom potvrdio i izdanjima u PSV Ajndhovenu u drugoj polovini prethodne sezone, kada je značajno doprinio da "filipsovci" dođu do titule na senzacionalan način.

Izvor: MN PRESS

Inače, Ivan Perišić ima ugovor na još godinu dana u PSV-u, ali je pretpostavka da čim ako pregova sa Novim Pazarom, da ima dogovor sa holandskim klubom da može da raskine saradnju u slučaju dobre i zadovoljavajuće ponude. Malo je vjerovatno da je Novi Pazar spremio novac i za obeštećenje i za njegovu platu.

Navodno je u igri višemilionska svota, pa ako dvije strane na kraju postignu dogovor, sve bi moglo da bude finalizovano u narednih nekoliko dana, čime bi Novi Pazar po odlasku Adema Ljajića dobio još boljeg fudbalera.

Ko je Ivan Perišić?

Ivan Perišić ima 36 godina i jedan je od najboljih fudbalera u istoriji Hrvatske. Za "vatrene" je odigrao čak 144 utakmice i postigao je 36 golova, a ne planira da ide u penziju nego želi da se nađe i na idućem Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi 2026, tako da mu je važno da ima ozbiljnu minutažu.

U karijeri je igrao za Sošo, Rozelar, Klub Briž, Borusiju Dortmund, Volfzburg, Inter, Bajern, Totenhem, pa Hajduk Split gdje se mislilo da će završiti karijeru, ali su se posvađali na iznenađenje svih jer je želio u PSV Ajndhoven.

U dresu šampiona Holandije je postigao 16 golova i asistirao za još 12 na samo 36 nastupa.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:25
Simi i Luka Modrić
Izvor: tiktok/@tiktokbalkans
Izvor: tiktok/@tiktokbalkans

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ivan Perišić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC