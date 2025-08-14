logo
"Doveli smo ga iz Zvezde i imamo velike planove za njega": Strahinja Stojković oduševio trenera Sent Etjena

"Doveli smo ga iz Zvezde i imamo velike planove za njega": Strahinja Stojković oduševio trenera Sent Etjena

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Francuski klub pravi velike planove sa srpskim talentom Strahinjom Stojkovićem.

Trener Sent Etjena hvali Strahinju Stojkovića Izvor: MN PRESS

Doskorašnji biser FK Crvena zvezda Strahinja Stojković dokazuje se u novom klubu Sent Etjenu, gdje je ostavio jako dobar utisak na trenera, Norvežanina Ernika Hornelanda (50).

"Stojković je jedan od najboljih talenata Crvene zvezde i došao je zajedno sa Ananom. Fizički je sjajan i veoma snažan karakter. Želimo da ga razvijamo u narednih pola godine. Mislim da mu je potrebno vrijeme. Mlad je i imamo dva mlada igrača koji obećavaju, Traorea i Stojkovića. Zaista se radujemo radu sa njima i njihovom razvoju", kazao je on.

Detaljnije je trener francuskog drugoligaša potom govorio o mladom Beograđaninu koji je u Crvenoj zvezdi prošao sve selekcije, od pjetlića do prvog tima. Za Sent Etjen je potpisao prošle nedjelje.

"Stojković je izrazito fizički spreman igrač, veoma mentalno snažan. Veoma je interesantan i donosi sa sobom izrazite fizičke karakteristike. Biće mu potrebno malo vremena da bi bio potpuno spreman, ali radićemo sa njim na tome. Cilj nam je da se Strahinja Stojković i Traore razvijaju i vidjećete ih kako se razvijaju sa seniorskim timom i sa rezervnim sastavom. Sviđa mi se naš tim, jer imamo talentovane mlade igrače iz naše akademije, a uz njih i Traorea i Stojkovića, koji su došli iz drugih klubova."

Navedeni Traore je U-20 reprezentativac Senegala, rođen kao i Stojković 2007. godine i stigao je ovog ljeta iz rodne zemlje.

Tagovi

Strahinja Stojković Sent Etjen

