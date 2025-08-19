Ko je "kiparski Gavrilo Princip" na grbu Pafosa? Sa 19 godina uradio što niko nije smio i zato je obješen

Pjesnik Evagoras Palikarides obješen je kada je imao samo 19 godina, kao istaknuti borac protiv britanskog kolonijalizma na Kipru.

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 21.00 igraju prvi meč plej-ofa za Ligu šampiona, a protivnik je kiparski Pafos, tim koji nikada ranije nije učestvovao u takmičenju najboljih evropskih timova. To i ne čudi, Pafos je mlad klub nastao spajanjem dva lokalna tima - a kada se to desilo izabran je grb po kojem su jedinstveni u Evropi. Na plavo-žutoj pozadini nalazi se lice čovjeka koji nije mit već ključni dio kiparske borbe za slobodu!

Evagoras Palikarides rođen je u selu Cada desetak kilometara od Pafosa, a ubijen je vješanjem, 19 godina kasnije - u zatvoru u Nikoziji. Bio je najmlađa žrtva Velike Britanije na Kipru, dok je ovo ostrvo u Sredozemnom moru bilo pod njihovom kontrolom, a lokalno grčko stanovništvo vodilo borbu za osamostaljenje i pridruživanje Grčkoj. Palikarides je ubijen nakon optužbi koje nisu u potpunosti dokazane.

Mladi pjesnik postao je "vojnik EOKA" odnosno Nacionalne organizacije kiparskih boraca, kako bi pomogao lokalnom grčkom stanovništvu u borbi protiv imperijalističke Velike Britanije. U godinama kada je uticaj te zemlje u svijetu opadao, a Kipar su i dalje smatrali ključnom tačkom za kontrolu situacije na jugu Evrope, zapadu Azije i sjeveru Afrike, Britanci su po svaku cijenu željeli da sačuvaju vlast. Kiprani, prije svega oni grčkog porijekla, željeli su samostalnu državu ili priključenje Grčkoj koju su vijekovima prije toga smatrali maticom.

Ideje EOKA privukle su Evagorasa Palikaridesa, mladog pjesnika koji nije uspio da završi ni svoju drugu zbirku prije nego što se uključio u djelovanje ove organizacije. Sa samo 17 godina, ali već dobro poznat lokalnim borcima za nezavisnost, priključio se pokretu. Uhapšen je nekoliko mjeseci nakon svog 18. rođendana, osuđen je dan nakon 19. rođendana, a pogubljen dvadesetak dana kasnije.

Zajedno sa grupom svojih prijatelja, Evagoras je prenosio mitraljez i sanduke sa municijom na magarcu, a za razliku od ostatka grupe nije uspio da pobjegne britanskim vlastima koje su ga uhapsile na licu mjesta. Na suđenju je priznao šta se desilo prije hapšenja, a zatim je osuđen na kaznu smrti vješanjem - što je izazvalo revolt u javnosti. Pretpostavlja se da su britanske vlasti bile ovako rigorozne zbog sumnji da je Palikarides učestvovao u ubistvu jedne osobe koja je sarađivala sa Britancima, odnosno da mu nisu sudili samo zbog nošenja oružja i municije.

Kako je počeo rat Palikaridesa protiv Britanije?

Nezadovoljni građani Pafosa danima su bjesnili jer su po gradu okačene zastave Velike Britanije. Povod je bilo krunisanje Elizabete II, davne 1953. godine. Nezadovoljstvo lokalnog grčkog stanovništva bilo je primjetno na svakom koraku, ali su protesti uglavnom bili mirni - sve dok Evagoras Palikarides (15) nije skinuo zastavu istaknutu na školi koju je pohađao.

Zajedno sa školskim drugovima pocijepao je zastavu, nakon čega je uhapšen i pušten. Policija je ignorisala nerede kako bi spriječila krvoproliće na ulicama Pafosa, a situacija se ubrzo smirila - doduše, odlučeno je da ne bude javnih ceremonija tokom krunisanja kraljice.

Evagoras je još jednom hapšen, ovog puta zbog organizovanja protesta koji je trebalo da budu zamka za lokalnu vlast. Navodno, mladi članovi EOKA trebalo je da odvuku pažnju britanskim snagama na ostrvu, a da oni iskusniji to iskoriste kako bi izvršili niz terorističkih napada širom Kipra. Ipak, plan nikada nije ispunjen, a suđenje mladom pjesniku odloženo je za nekoliko mjeseci.

Kako je uhapšen Evagoras Palikarides?

Kao što smo već rekli, treće hapšenje borca za slobodu desilo se nakon što je on sa još dva starija člana EOKA prenosio mitraljez i dva sanduka municije. Po grčkim izvorima, mitraljez nije bio u funkciji i u tom trenutku nije mogao da se koristi. Druga dvojica boraca su uspjeli da pobjegnu patroli, a Evagoras je uhapšen i ubrzo identifikovan - jer je već hapšen.

Montirani sudski postupak u kojem mu je - prećutno - na teret stavljano i šta nije uradio nije mu slomio duh. "Znam da ćete me osuditi na smrt, ali šta god da sam uradio, uradio sam kao kiparski Grk koji želi svoju slobodu", rekao je Evagoras Palikarides i tako pokazao hrabrost čak i kada se suočio sa britanskom imperijom. Njegove riječi odzvanjale su među grčkim stanovništvom na Kipru, a njegova borba mogla bi da se poistovjeti sa borbom ličnosti iz naše prošlosti poput Gavrila Principa, koji je takođe u tuđem zatvoru, nakon borbe za slobodu, izgubio život.

Grčka je diplomatski reagovala i tražila puštanje, a cijeli Pafos je molio da Evagoras Palikarides ne bude osuđen. Apeli su stigli do britanskih kolonizatora, ali oni nisu imali sluha. Evagoras Palikarides je pogubljen vešanjem 14. marta 1957. godine, a sahranjen je na zatvorskom groblju u Nikoziji kako bi se privuklo što manje pažnje.

Kako se Kiprani sjećaju Palikaridesa?

Diplomatski odnosi Kipra i Velike Britanije danas nisu na posebno visokom nivou, a mnogi će reći da je to upravo zbog ubistva Evagorasa Palikaridesa, posljednjeg člana EOKA koje je britanski kolonizator ubio na Kipru. Kada je kraljica Elizabeta II posjetila Kipar i u Nikoziji dobila ključeve grada, lokalno stanovništvo ismijavalo je njenu pojavu - mahalo se grčkim zastavama sa crnim florom, u znak sjećanja na borca za slobodu.

Ostao je važan kao politička figura u najvažnijoj borbi koju je grčko stanovništvo na Kipru vodilo, a ostao je u sjećanju i kroz sport. Nakon što je Kipar 1960. godine stekao nezavisnost, osnovan je klub Evagoras Pafos. Godinama je nosio ime po pjesniku sa omčom oko vrata, a zatim je taj klub nekoliko puta mijenjao oblik i fuzionisao se sa drugim lokalnim ekipama. Danas je Pafos, najbolji kiparski klub, jedna od reinkarnacija tog tima i Evagoras Palikarides živi na njegovom grbu!