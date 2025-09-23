logo
Izbacio Borac iz Evrope, a sada preuzeo klub iz regiona

Autor Haris Krhalić
Olimpija je imenovala Federika Besonea za novog trenera. Argentinac stiže iz Andore, a pred sobom ima težak zadatak da probudi ekipu.

Federiko Besone novi trener Olimpije Izvor: Mondo/Slaven Petković

Olimpija je dobila novog šefa stručnog štaba – 41-godišnjeg Argentinca Federika Besonea.

Besone u Ljubljanu stiže iz Andore, gdje je vodio tamošnju Santa Kolomu, ekipu koja je ovog ljeta u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu izbacila banjalučki Borac. Zanimljivo je da je cijelu svoju trenersku karijeru do sada gradio upravo u toj pirinejskoj zemlji.

U njegovom stručnom timu u Olimpiji biće pomoćni trener Enrik Pi i kondicioni stručnjak Fran Nunjes, dok će dosadašnji članovi kluba Ivan Senzen, Josip Skorić, Ivan Zorić, Nikola Vidović i Ažbe Ribič ostati na svojim pozicijama.

Prije nego što se okrenuo trenerskom poslu, Besone je imao bogatu igračku karijeru. Odrastao je u Španiji, prošao omladinsku školu Barselone, a potom igrao za brojne engleske klubove poput Lidsa, Svindona, Svonsija, Milvola, Čarltona i Oldama. Posljednje godine karijere proveo je u Andori, gdje je i započeo svoj trenerski put.

Slovenački prvak se trenutno muči u domaćem prvenstvu – nakon devet odigranih kola nalaze se na petom mjestu sa svega 12 bodova, što je čak 12 manje od vodećeg Celja. Besone će pred sobom imati težak zadatak da razdrma ekipu i vrati je u borbu za vrh tabele.

Tagovi

fudbal FK Santa Koloma NK Olimpija

