"Čestitam im, našli su idiote koji će to da plate": Legendarni Nijemac brutalno isprozivao premijerligaša

Autor Nemanja Stanojčić
Karl-Hajnc Rumenige žestoko je isprozivao čelnike Njukasla zbog toga što su dali veliki novac za Nika Voldemadea...

Rumenige - u Njukaslu rade idioti Izvor: Craig Cowan / Actionplus / Profimedia

Njukasl je tokom ljeta tražio napadača, odbijali su ih mnogi i na kraju je doveden Nik Voltemade (23). Za obeštećenje je Štutgart dobio 85 miliona evra, a za njega je zainteresovan bio i Bajern Minhen. Na kraju Bavarci nisu htjeli da "odriješe kesu", pa je tako bivši predsjednik njemačkog kluba Karl-Hajnc Rumenige dao izjavu koja će svakako podići buru.

"Mogu samo da čestitam ljudima u Štutgartu što su našli, da se tako izrazim, idiota koji je spreman da izdvoji toliki novac. Mi sigurno to ne bismo uradili. Došli smo do granice koja je bila neprihvatljiva. Nećemo da prihvatimo sve njihove zahtjeve", poručio je Rumenige, koji je sada član Nadzornog odbora njemačkog velikana, za "Blikpunkt sport".

Izvor: Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia

Bajern je želio da dovede Voltemadea, poslali su nekoliko ponuda, posljednja je bila vrijedna oko 60 miliona evra i to je bilo premalo za Štutgart. Tražili su mnogo više. Onda se uključio Njukasl i doveo talentovanog napadača.

Jedan od najboljih napadača u istoriji njemačkog fudbala tako je brutalno isprozivao "svrake" i jasno je da će ovo teško da mu oproste u Engleskoj...

