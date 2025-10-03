logo
Pogledajte prvi zeleni karton u istoriji fudbala: Potez kao iz košarke, sudija je morao da stane pred ekran

Pogledajte prvi zeleni karton u istoriji fudbala: Potez kao iz košarke, sudija je morao da stane pred ekran

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Da li će ova situacija biti istorijska za fudbal?

Prvi put pokazan zeleni karton u istoriji fudbala Izvor: Bein/screenshot

Na utakmici Svjetskog prvenstva za igrače do 20 godina pokazan je prvi "zeleni karton" u istoriji fudbala. Na turniru u Čileu igrali su Španija i Maroko, a taj karton pokazao je selektor Maroka Mohamed Ouahbi, kada je želio da uloži "čelendž" na penal dosuđen u korist protivnika.

Nakon što je podigao zelenu karticu, sudija Gustavo Tehera otišao je do video-monitora da uz pomoć VAR tehnologije provjeri tu situaciju. I utvrdio je da je Marokanac zaista bio u pravu, jer je španski fudbaler simulirao. Penal je poništen, a "glumac" je kažnjen žutim kartonom, pa je Maroko na kraju trijumfovao 2:0. Taj rezultat bio je na snazi i u trenutku dosuđenog, pa poništenog penala.

Namjera svjetske "kuće fudbala" (FIFA) je da zelenim kartonom smanji kontroverze oko sudijskih odluka i da omogući trenerima šansu da poput Ouahbija isprave eventualnu grešku. Do punog uvođenja zelenih kartona, sudijama je savjetovano da koriste video-provjeru u VAR sobi i lično i da kontrolišu "jasne i očigledne" greške koje imaju veze sa golovima, penalima i dosuđenim crvenim kartonima. Sve to im omogućuje primjena VAR tehnologije.

Pogledajte

02:47
Prvi zeleni karton u istoriji fudbala
Izvor: BeinSport/Screenshot
Izvor: BeinSport/Screenshot

Podsjetimo, početkom 2023. godine pokazan je i prvi bijeli karton u istoriji fudbala, u Portugalu i njim je istican fer-plej i pohvaljen određeni gest igrača na terenu. Pokazan je na utakmici fudbaleri na stadionu Benfike, kada je nekome u tunelu pozlilo, a ljekarske ekipe oba tima su pritrčale da pomognu.

Arbitar je tada pokazao bijeli karton i izazvao aplauze na tribinama, ali se ipak ta praksa nije "primila" u fudbalu. Da li će zaživjeti zeleni karton kao što su davne 1970. uvedeni i žuti i crveni?

