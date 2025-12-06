Robinson pobjednica veleslaloma i u Tremblanu: Zrinka Ljutić završila druga

Novozelandska skijašica ponovo najbrža u veleslalomu.

Novozelandska skijašica Alis Robinson pobjednica je današnjeg veleslaloma koji je u okviru Svjetskog kupa vožen u kanadskom Tremblanu.

Ona je do pobjede stigla rezultatom od 2:16,18 minuta. Ovo je bila njena druga uzastopna pobjeda u veleslalomu, nakon trijumfa u Koper Mauntinu.

Con ustedes, la corredora más en forma de Gigante



Alice Robinson logra su segunda victoria consecutiva y es la nueva LÍDER de la Copa del Mundo pic.twitter.com/T34oxoh0By — Eurosport.es (@Eurosport_ES)December 6, 2025

Drugo mjesto osvojila je Hrvatica Zrinka Ljutić, koja je za 0,94 sekundi bila sporija, dok se na treći stepenik pobjedničkog postolja popela Kanađanka Valeri Grenijer koja je za sekundu bila sporija od Robinson.

Robinson je sada vodeća u poretku veleslaloma sa 232 boda.

U generalnom poretku Svjetskog kupa vodi Amerikanka Mikaela Šifrin sa 408 bodova, druga je Albanka Lara Kolturi sa 288, a treća njemačka sijašica Lena Dir sa 234 boda.