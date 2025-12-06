logo
Robinson pobjednica veleslaloma i u Tremblanu: Zrinka Ljutić završila druga

Robinson pobjednica veleslaloma i u Tremblanu: Zrinka Ljutić završila druga

Autor Haris Krhalić
0

Novozelandska skijašica ponovo najbrža u veleslalomu.

alis robinson Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Novozelandska skijašica Alis Robinson pobjednica je današnjeg veleslaloma koji je u okviru Svjetskog kupa vožen u kanadskom Tremblanu.

Ona je do pobjede stigla rezultatom od 2:16,18 minuta. Ovo je bila njena druga uzastopna pobjeda u veleslalomu, nakon trijumfa u Koper Mauntinu.

Drugo mjesto osvojila je Hrvatica Zrinka Ljutić, koja je za 0,94 sekundi bila sporija, dok se na treći stepenik pobjedničkog postolja popela Kanađanka Valeri Grenijer koja je za sekundu bila sporija od Robinson.

Robinson je sada vodeća u poretku veleslaloma sa 232 boda.

U generalnom poretku Svjetskog kupa vodi Amerikanka Mikaela Šifrin sa 408 bodova, druga je Albanka Lara Kolturi sa 288, a treća njemačka sijašica Lena Dir sa 234 boda.

Tagovi

skijanje Alis Robinson Zrinka Ljutić

