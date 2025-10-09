"Koliko ću živeti? Pitanje je": Potresna ispovijest Ivana Klasnića

Bivši hrvatski fudbaler Ivan Klasnić govorio je o zdravstvenim problemima kroz koje prolazi još od 2005.

Izvor: Screenshot/YouTube/@SWR

Bivši hrvatski fudbaler Ivan Klasnić (45) godinama vodi bitku za život. Dosad je imao već tri transplantacije bubrega, a postao je i prvi fudbaler koji je igrao sa presađenim bubregom. Proslavljeni Hrvat nedavno je otkrio sa kakvim problemima se susretao tokom velike borbe, bio je iskren - tokom karijere koristio je lijekove koji su mu uništili oba bubrega.

"Teško je igrati bez lijekova na vrhunskom nivou. Nijedan profesionalni sport se ne može igrati bez sredstava protiv bolova, ali da sam znao da imam problem, nikada ih ne bih uzimao. Naravno da sam ljut. Ne bih poželio nikome ono što se meni desilo", rekao je Klasnić u dokumentarnom filmu ARD-a "Hirschhausen und der Schmerz".

Klasnić je 2005. bio na vrhuncu karijere i tada se njegov život promijenio iz korijena.

"Išao sam na pregled i nalazi nisu bili dobri. Krajem 2006. su mi rekli da moraju da izvrše transplantaciju bubrega. Kad sam saznao za problem, bilo mi je teško, zapitao sam se kakav će mi biti život. Prvi bubreg mi je dala majka. Nažalost, nije proradio. Nakon osam sedmica uzeo sam bubreg od tate i to je funkcionisalo devet i po godina. Treći bubreg sam primio 2017. od jedne žene koja je umrla, nažalost, nisam je nikad upoznao. Bila je starija dvije godine od mene. Taj bubreg imam i danas. Transplantacija je bila 17.10. i taj dan slavim kao drugi rođendan", rekao je Klasnić.

Zbog terapije, a onda i komplikacija koje su postepeno nastajale, hrvatskom fudbaleru je oslabio organizam. Potom je dobio i virus zbog kojeg je izgubio kosu, ali do svega ovog vjerovatno ne bi došlo da je bio liječen na pravi način. Ljekari u njegovom tadašnjem klubu Verderu, nisu pristupili adekvatno, već su Klasniću davali lijekove koji su mu dodatno oštetili bubrege.

Izvor: Profimedia

Hrvatski fudbaler na kraju je tužio klub, doduše još 2007, ali je pravosnažna presuda donesena tek prije tri godine. Tada je klubu naloženo da bivšem igraču isplati četiri miliona evra.

"Nikakav novac koji zaradiš ti ne može vratiti zdravlje. Ko zna još koliko dugo ću živjeti. Treba biti zahvalan, čak i kad si bolestan i moraš piti lijekove, samo da još možeš da živiš ovaj život", rekao je Klasnić.

Kako je Klasnić otkrio problem sa bubrezima?

Već je rečeno da je problem hrvatskog fudbalera počeo 2005. kad je bio na vrhuncu karijere. Klasnić je morao da ode na rutinsku operaciju slijepog crijeva, a tada još nije znao da ima nepravilnosti u radu bubrega. Prethodno je Klasnić dva puta prolazio detaljne ljekarske preglede kod doktora Bremena Geca Dimanskog, kao i internista Manje Guhe i Hermana Holzitera, koji nisu uspjeli da otkriju problem Hrvata.

Kada je problem otrkiven, Klasnić je dobio bubreg od majke.

Izvor: Profimedia

Tu po svemu sudeći za njega nije bio kraj.

"Kada pričam sa ljekarima, oni mi kažu da medicina nije uspjela u tome da jedan transplantirani bubreg radi cijeli život. Ima i nekih koji su funkcionisali 25 godina, ali i ti ljudi su morali opet na transplantaciju", otkrio je Klasnić.

Nijemci su sada procijenili da se za Klasnićev problem sa bubrezima moralo znati još 2002. godine, kada je Hrvat imao 22 godine. Momak rođen u Hamburgu morao je da prekine karijeru sa 33. godine, a prije toga bio je jedna od najvažnijih karika reprezentacije Hrvatske. Klasnić je za Hrvatsku igrao i na Evropskom prenstvu 2004. i Svjetskom prvenstvu 2006. godine. Za Hrvatsku je upisao 41 nastup i postigao 12 golova, a posljednji meč odigrao je 2011. godine.