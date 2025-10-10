Superliga Srbije najbolja na svijetu za mlade igrače: CIES otkrio nevjerovatan podatak

Mladi fudbaleri ni u jednoj od elitnih svetskih liga ne dobijaju toliko šanse kao u Srbiji, pa je Superliga najbolja na svetu za razvijanje talenata.

Ljubitelji fudbala u Srbiji često pronalaze mane Superlige, uglavnom zbog rezultata srpskih klubova na međunarodnoj sceni, ali ima domaći fudbal i pozitivnih strana. Iako se mnogi ne bi usaglasili da je pravilo o bonusima dobro za razvoj mladih igrača, upravo je ono uticalo na to da Srbija u jednom parametru pripada evropskom vrhu!

Već dugo godina se zna da je Srbija među najvećim svjetskim izvoznicima fudbalera, da srpski igrači nastupaju širom svijeta i da je Superliga "razvojno" takmičenje u kojem se formiraju talenti. Nakon što steknu prva seniorska iskustva oni karijere uglavnom nastavljaju u inostranstvu, a posljednjih godina svjedoci smo da timovi poput Čukaričkog, Voždovca, Mladosti iz Lučana, Železničara iz Pančeva i mnogih drugih mogu da stvore fudbalera vrijednog više od milion evra.

Naravno, do toga dolazi jer mladi fudbaleri dobijaju šansu u seniorskom fudbalu! Po statistici koju je predstavio "CIES", najveći procenat minuta na terenu mladi igrači dobijaju u elitnom rangu srpskog fudbala. Kako se navodi u njihovom istraživanju, čak 26,9 odsto vremena u Superligi Srbije ove sezone odigrali su fudbaleri mlađi od 21 godine, što je dovoljno za prvo mjesto - ispred Danske i Slovenije.

Mjesto u Top10 zauzimaju još prvenstva u Švedskoj, Australiji, Belgiji, Holandiji, Francuskoj, Norveškoj i Francuskoj, ali tamošnji drugi rang takmičenja. U svakoj od ovih liga mladi fudbaleri su odigrali više od 20 odsto vremena u dosadašnjem toku sezone. Treba istaći i da je Srbija ubjedljivo prva, jer u poređenju sa 26,9 odsto drugoplasirani Danci daju mladim igračima "tek" 23 odsto vremena na terenu. Bliži su desetoplasiranoj francuskoj Ligi 2, nego nama na vrhu tabele!

Kako je pravilo promijenilo srpski fudbal?

Klubovi u elitnom rangu srpskog fudbala već godinama se takmiče uz pravilo o bonusima. Kroz sezone se pravilo mijenjalo i modifikovalo, a aktuelni šampion drugi je uzastopni u kojem klubovi moraju na terenu da imaju dvojicu mladih igrača - tokom cijelog meča. Na taj način su spriječene zloupotrebe kakve smo viđali širom svijeta, gdje su treneri već nakon nekoliko desetina sekundi pravili izmjene i mijenjali mlade fudbalere koji su počeli utakmicu.

U Srbiji toga nema, pa je pravilo zapravo pomoglo razvoju talenata. Svi klubovi u Superligi uspjeli su da "izguraju" neke momke i kontinuitetom im pomognu da se dokažu u društvu seniora. Primjera ima mnogo, a samo je Crvena zvezda tokom ovog ljeta zaradila gotovo 30 miliona evra na transferima Andrije Maksimovića i Veljka Milosavljevića. Naredni na listi je Vasilije Kostov kojeg čeka veliki transfer u inostranstvo, dok će Partizanovu kasu milionima puniti Ognjen Ugrešić, Vanja Dragojević, Milan Roganović...

Čukarički je dobro zaradio od prodaja Mihajla Cvetkovića (3,2 miliona evra) i Andreja Bačanina (2,3 miliona evra), TSC je prodao Miloša Pantovića (1,5) i Petra Stanića (1,8) koji su prethodnih godina dobijali šanse kao bonusi, pa i Viktora Radojevića (1,5 miliona), a Železničar iz Pančeva završio je transfer Jovana Milosavljevića (2,2 miliona evra) u Malme i tako oborio klupski rekord koji je držao Matija Mitrović (900.000 evra).

Zvezda je zaradila i od Strahinje Stojkovića (2,3 miliona) i Andreja Đurića (1,5 miliona), dok je sa OFK Beogradom podijelila na pola milion evra dobijen za Nikolu Mituljikića. Za isti novac je IMT prodao Miloša Jovića, a sjećamo se da su na Novom Beogradu prošlog ljeta napravili istorijski transfer prodajom Miloša Lukovića francuskom Strazburu.

Prethodnog ljeta Partizan je prihodovao od prodaje Sameda Baždara, Crvena zvezda od odlazaka Ognjena Mimovića i Marka Stamenića, a kase srpskih klubova punili su još i Milan Aleksić (Radnički Kragujevac), Igor Miladinović (Čukarički), Aleksandar Ćirković (TSC), Dejan Zukić (Vojvodina), Aleksandar Kahvić (OFK Beograd)...

Ko u Srbiji najviše vjeruje mladim igračima?

Kako se navodi na sajtu CIES, prosjek godina u Superligi Srbije je 25,9 i po tome nisu baš u vrhu tabele, ali imaju predstavnike kada su klubovi u pitanju. OFK Beograd ima prosjek godina 23,5 i po tome je deveti na listi svih timova čiji učinak prati ovaj institut.

Slijede Javor (24,3) i Partizan (24,5), zatim Spartak iz Subotice (24,6), a tačno na granici 25 godina je Radnik iz Surdulice. Prosjek godina Crvene zvezde i TSC-a je 26, dok je posljednja na listi Mladost iz Lučana koja ima najiskusniji sastav. Na početku nove sezone prosjek godina u timu koji trenutno vodi Nenad Lalatović iznosi 31,3.

