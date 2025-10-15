Aleksandar Stanković nominovan za nagradu "Zlatni dečko"

Najtalentovaniji evropski fudbaleri bore se za "Golden boy" nagradu, a među njima je Aleksandar Stanković.

Renomirani italijanski list "Tuttosport" tradicionalno dodjeljuje nagradu "Golden boy" odnosno Zlatni dečko za najtalentovanijeg mladog fudbalera u Evropi, a ove sezone u konkurenciji je i jedan igrač iz Srbije. Novopečeni reprezentativac Aleksandar Stanković, sin legendarnog Dejana Stankovića, izborio se za mjesto među 25 kandidata!

Mladi Stanković našao se na spisku nakon dobijene "specijalne pozivnice", kako je to predstavljeno. Pored 20 igrača koji su bili u izboru, dodata su još petorica fudbalera među kojima je i momak kojeg će Inter gotovo sigurno vratiti u klub jer su shvatili da su ga greškom pustili da ode.

Pored Aleksandra Stankovića, specijalne pozivnice dobili su Sebastijan Pio Espozito (Inter), Đovani Leoni (Liverpul), Džob Belingem (Borusija Dortmund) i Rodrigo Mora (Porto), kojeg su navijači Crvene zvezde upoznali nedavno kada je postigao pobjedonosni gol na stadionu Dragao, na meču Lige Evrope. U onoj drugoj grupi igrača su Dezire Due, Arda Guler, Franko Mastantuono, Pau Kubarsi, Den Hujsen, Etan Nvaneri, Leni Oro, Arči Grej...

U ovakvoj konkurenciji nije realno da Aleksandar Stanković osvoji nagradu za najboljeg mladog igrača u Evropi, ali i sam plasman među 25 najtalentovanijih je veliki uspjeh za srpskog reprezentativca. Podsjećamo, Stanković je tokom oktobra odigrao oba meča za Srbije u kvalifikacijama za Mundijal, nakon što je zablistao u dresu Briža sa kojim igra Ligu šampiona.

Stanković je ponikao u Interu i prošao je kompletnu omladisnku školu tog slavnog kluba. Išao je stopama svog oca Dejana, koji je sa Interom osvojio i Ligu šampiona svojevremeno, ali nije dobio pravu šansu u prvom timu. Nakon pozajmice u Lucernu prodat je Klub Brižu za 9,5 miliona evra, ali će Inter izdvojiti mnogo više novca da ga vrati - priča se o sumi od preko 20 miliona evra!

