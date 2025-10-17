Koliko je Piksi "uzeo" za odlazak s klupe Srbije?

Mnogo se pisalo o ugovoru Dragana Stojkovića Piksija i FSS, a sada je poznato i da li mu se nešto duguje poslije ostavke.

Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije (FSS) usvojio je danas ostavku selektora Dragana Stojkovića Piksija, dok je uz njega otišao i njegov kompletan stručni štab, kao i najbliži saradnik - direktor "A" reprezentacije Stevan Dika Stojanović. Ujedno, to znači i da je FSS u potrazi za novim selektorom.

Piksiju je ugovor isticao krajem kalendarske godine i mnogi su se pitali šta njegova ostavka znači s finansijskog aspekta, da li FSS njemu duguje novac, a kako prenosi "Mozzart Sport" - to nije slučaj.

Preciznije, Fudbalski savez Srbije nije dužan Piksiju 1.000.000 evra za prevremeni raskid saradnje, o čemu se ranije pričalo, dok mu takođe neće platiti ni dvije mjesečne plate koje su preostale na osnovu ugovora. Razlog je to što je u pitanju ostavka, odnosno Piksi nije ni potraživao taj novac na kraju krajeva.

Dragan Stojković Piksi je inače poručio da želi sreću i mnogo uspjeha svom nasljedniku o kome će u narednim danima odlučivati predsednik Dragan Džajić i generalni sekretar Branko Radujko.

Podsjetimo, fudbalski analitičar Rade Bogdanović ranije je objavio da je Piksi zaradio 11 miliona evra na klupi Srbije.