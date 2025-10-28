Federalni drugoligaš dobio derbi, pa pecnuo rivala: Izvinite što smo vas pobijedili!

Fudbalski klub Orahovica na duhovit način proslavio posljednju pobjedu.

Drugoligaška ekipa iz Federacije BIH Gradina privukla je pažnju na današnjem kup duelu protiv Širokog Brijega vođstvom na poluvremenu, a jedan drugi federalni drugoligaš duhovitom objavom na društvenim mrežama .

Ekipa Orahovica 74 proteklog vikenda je u derbiju Druge lige FBIH grupa Sjever savladala Doboj Istok rezultatom 2:1, a onda trijumf nad ekipom sa kojom dijeli drugo mjesto na tabeli proslavila “izvinjenjem” na svojoj facebook stranici.

“Dragi sportski prijatelji,

željeli bismo da vam se iskreno izvinimo zbog neprijatnosti koje smo prouzrokovali proteklog vikenda.

Zaista nismo planirali da vas pobijedimo desilo se haman slučajno, u naletu inspiracije i malo više želje za igrom.

Znamo da ste se dobro pripremili, došli spremni, organizovani do "detalja", i da je plan bio sasvim drugačiji… ali eto, lopta ima svoje ideje. Žao nam je što vam rezultat 2:1 još odzvanja u mislima i što danima analizirate svaku sekundu utakmice, tražeći “presudne momente”.

Cijenimo trud, iskreno. Produkcija sjajna — skoro kao naša završnica prilikom gola sjajnog Ahmed Hasinovic -a.

Nadamo se da ćete nas jednog dana nadigrati, al pošteno (znat će većina na šta ciljamo).

Ako ne na terenu, onda makar u broju objava i video isječaka.

Još jednom, izvinjavamo se zbog tri boda, boljeg fudbala i neplanirane pobjede.

Vidimo se uskoro — obećavamo da ćemo pokušati da budemo malo "blaži", al ipak to je Orahovica, ne obećavamo previše.

Mi se okrećemo novim izazovima koji nam slijede a to je gostovanje kod naših prijatelja iz Poljica, ekipe Svatovca”, stoji u objavi Orahovice.