Trenerica šokirala javnost: "Pitala sam ChatGPT da mi napravi taktiku za meč"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Laura Harvi koja radi kao trener Sijetla priznala je da je koristila ChatGPT za taktiku za utakmice. Njena izjava izazvala je dosta polemike u javnosti.

Laura Harvi trenerica Sijetla priznala da je koristila Chat GPT za taktiku Izvor: Printscreen/YouTube/Seattle Reign

Nevjerovatna bura nastala je u fudbalu pošto je Laura Harvi priznala da je koristila ChatGPT da napravi taktiku za utakmicu. Ona radi kao trener fudbalerki Sijetl Rejna u Americi i dala je jedan zanimljiv intervju koji je privukao ogromnu pažnju.

"Ne šalim se, zaista sam koristila ChatGPT da pitam za najbolju formaciju pred jednu utakmicu", ispričala je Laura u jednom podkastu.

Objasnila je poslije toga kako je tačno sve to izgledalo i šta je tačno pitala vještačku inteligenciju.

"Pitala sam se šta bi to ChatGPT mogao da mi da od informacija. Jednog dana u predsezoni sam ukucala 'Šta je identitet Sijetl Rejna' i dobila sam odgovor. Onda sam ga pitala šta je potrebno uraditi da bi bili uspješni u ligi i dobila sam odgovor i na to."

Nastavila je da objašnjava bez dodatnih pitanja kako je tekla ta konverzacija.

"Poslije toga sam ukucala 'koju formaciju bi izabrao da igraš protiv timova u ligi'. Izbacio mi je odgovor za formaciju svakog tima u ligi. Za dva tima mi je sugerisao da igram sa pet u poslednjoj liniji. Neću reći koji su to timovi, ali sam to uradila. Kada sam rekla stručnom štabu da sam to koristila, samo su mi rekli da je to interesantno", objasnila je Laura Harvi.

Njen Sijetl je trenutno na četvrtom mjestu u ligi i ima 38 bodova, čak 24 manje od vodećeg Kanzas sitija.

Tagovi

ChatGPT fudbal

